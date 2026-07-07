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Компанію ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ», яка працює під торговельною маркою MyCredit, відзначено почесним званням «Краще підприємство України 2025»

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MyCredit отримав почесне звання «Краще підприємство України 2025» за результатами Національного рейтингу якості товарів та послуг «Зірка Якості». Ця нагорода стала визнанням високих стандартів роботи компанії, професіоналізму її команди та відповідального підходу до кожного клієнта.

У компанії наголошують, що відзнака — не лише привід для гордості, а й додатковий стимул розвиватися далі: вдосконалювати сервіс і виправдовувати довіру клієнтів.



Окремо в MyCredit відзначають, що разом із компанією особисті нагороди «Спеціаліст року 2025» за високу ефективність роботи та значний професійний внесок отримали співробітники:

  • Ткаліч Тетяна Володимирівна — директор фінансовий
  • Погуляй Ярослав Володимирович — директор департаменту юридичного
  • Юршина Валентина Володимирівна — директор департаменту фінансового моніторингу

У компанії подякували всій команді MyCredit за професіоналізм, відповідальність та щоденну працю, завдяки якій підприємство досягає нових результатів і отримує визнання на національному рівні.

В MyCredit зазначають, що попереду — нові цілі та досягнення, а отримана нагорода стане додатковою мотивацією для подальшого розвитку компанії.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Нацкомфінпослуг 20.10.2015 р., серія IK №146, реєстраційний №16103223.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання коштів та банківських металів у кредит, видана Національним банком України 12.03.2024, термін дії – безстроково.

#mycredit #зірка_якості #краще_підприємство_україни_2025
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