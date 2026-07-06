ОТП БАНК та SHERIFF відкривають нові горизонти для енергонезалежного бізнесу

АТ «ОТП БАНК» та компанія SHERIFF уклали меморандум про співпрацю у сфері відновлюваної енергетики, відкриваючи додаткові можливості фінансування для українського бізнесу.

У межах партнерства банк готовий кредитувати енергоефективні проєкти, які пропонує клієнтам SHERIFF. Підтримка може бути надана строком до 7 років із власним внеском від 15%. Отримати фінансування також можна за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», яку уряд реалізує за ініціативи Президента України через Національну установу розвитку. Додатковою опцією для підприємств є можливість отримання компенсації від ЄБРР у розмірі до 30% вартості проєкту, що робить інвестиції у сучасні енергетичні рішення ще доступнішими.

«Підходи бізнесу до енергозабезпечення змінюються: якщо раніше компанії шукали швидкі рішення, то сьогодні орієнтуються на системні підходи до енергонезалежності. В ОТП БАНК ми працюємо над тим, щоб ці проєкти були доступними та керованими з точки зору фінансової моделі і якісної реалізації. Саме тому розвиваємо співпрацю з надійними партнерами, такими як SHERIFF, щоб клієнти отримували комплексні рішення з якісним обладнанням, чітко структурованою економікою та прогнозованою окупністю», – зазначила керівник проєктів та програм з альтернативних каналів продажів ОТП БАНК Ірина Кабанцева.

Переваги фінансування від ОТП БАНК:

мінімальний пакет документів – фінансова звітність та анкета;

прискорена процедура розгляду заявки;

можливість встановлення грейс-періоду на погашення тіла кредиту;

фінансування без додаткової застави.

SHERIFF встановлює сонячні електростанції по всій Україні з 2018 року. Компанія працює з обладнанням провідних світових виробників і надає повний цикл послуг – від розрахунку та проєктування до монтажу й сервісного обслуговування. Реалізовані нею енергопроєкти дозволяють бізнесу та приватним домогосподарствам повністю або частково забезпечувати енергетичну незалежність.

Детальна інформація про програму ОТП БАНК доступна за посиланням. З переліком обладнання, яке пропонує SHERIFF, можна ознайомитися тут.