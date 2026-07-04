Порошенко розповів про майбутнє України з економікою нової якості

Україна здатна здивувати світ і може стати сучасною економікою з новою якістю – некорупційною, екологічною, з розвитком штучного інтелекту та оборонних технологій. Про це сказав Петро Порошенко, повідомляється на сторінці у Facebook.

"Ми з вами маємо будувати нову економіку, нову країну, нову науку, новий інтелект. І це означає, що в економіці демократія, антикорупційність і все решта є ключовими. Не побудуємо економіку без першого "м" – moral", – наголосив Порошенко.

"Друге, modern – сучасна. Немає більше повернення в стару металургійну, хімічну, титанову, екологічно шкідливу промисловість. Це є перевага України. Не повертайтеся назад, не йдіть вперед з повернутою головою, точно впадете", – сказав він.

"Третє найбільш несподівано: mystery – диво. Україна здатна здивувати світ. Ми маємо його здивувати. Чому? Бо ми вже це зробили. Ми це зробили в 2014-му. Ми це зробили з 2014-го по 2019-й реформами і побудовою армії. Ми це зробили зараз побудовою оборонної промисловості, в тому числі і за рахунок внесків нашої команди", – зазначив п’ятий президент України.

"Напрямки – штучний інтелект, рідкоземельні метали, напівпровідники, переробна промисловість і тільки після оборонна промисловість, де ми маємо вже здобутки", – назвав Порошенко пріоритети розвитку економіки.

"Що нам для цього потрібно? Повернення талановитих українців. Не через екстрадицію, не через вимоги, щоб українцям перестали виплачувати гроші, а через створення умов всередині країни. А це є демократія, це є незалежність судової гілки влади. Ми знаємо, що робити. Ми пропонуємо нові підходи", – сказав він.