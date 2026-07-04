У Києві відзнакою "За відповідальне батьківство" нагородили батьків, які утверджують родинні цінності

У Будинку Митрополита Національного заповідника "Софія Київська" відбулась урочиста церемонія вручення відзнаки "За відповідальне батьківство". Нагорода покликана відзначити чоловіків, які власним прикладом доводять: у найскладніші історичні часи батьківська любов є найважливішим чинником, який дає дітям і всій сім’ї відчуття захищеності, впевненості і згуртованості.

Ініціаторкою відзнаки "За відповідальне батьківство" стала Тетяна Забавська, очільниця ГО "Оберіг людства", президентка Національної премії "Скарб нації", яка вже втретє збирає видатних українців, що проявили себе не лише у професії чи військовій службі, а й саме, як батьки.

Пані Забавська нагадала, що відзнака "За відповідальне батьківство" стала важливою суспільною ініціативою, яка привертає увагу до ролі батька в сучасній українській родині.

За час існування проєкту відзначили 34 видатних українця, чиї життєві історії є прикладом турботи, самовідданості та відповідальності перед майбутніми поколіннями.

"Історії наших героїв, вражають людяністю, стійкістю, мужністю. Ці особистості – показують своїм жертовним ставленням до дітей і відданістю Україні, на чому віками тримається український рід і наша нація. Вони є непафосним, а дуже життєвим прикладом для дітей та молоді того, як важливо цінувати сім’ю, скільки праці і сил доводиться віддавати, щоб у такі драматичні часи любов відчувалась попри відстані і лихоліття", - зазначила Тетяна Забавська.

За час війни це вже вдруге відзнакою "За відповідальне батьківство" нагороджують саме видатних татусів.

До нагороди представили п’ятьох батьків.

Віталія Матущака, скульптора, художника-постановника Донецького театру, який 12 років тому пішов добровольцем захищати Україну. Нині він працює у театрі у Вінниці. А для України справжніми героями стали його діти: син Юрій, лідер патріотичної молоді Донеччини, який у 22 роки загинув під Іловайськом. Донька Аліса, снайперка, майор спецпідрозділу ЗСУ, Герой України. Зять Сергій, який нині на фронті, донька Вікторія, журналістка. Родина Віталія Матущака – одна з двох на всю Україну, де одразу є одразу два Героя України.

Почесну відзнаку отримав і Віктор Залевський, херсонський поет, військовий, який захищав європейський вибір України на Майдані, з 2025-го року – відстоював суверенітет незалежність країни на фронті. Його позивний "Шалений прапор" і пан Віктор пишається тим, що він батько легендарної молодої захисниці України, командирки взводу безпілотників "Амазонки Банші", Яни Залевської. Дівчина відома й тим, що отримавши осколкові поранення, виклала селфі з понівеченим обличчям – як доказ воєнних злочинів рф і власної незламності водночас. Син пана Віктора, Сергій Залевський, композитор та музикант, з квітня – оберігає родину з небес, адже його серце не витримало жорстокого воєнного часу. Тримає в тилу сім’ю дружина і мама Наталія Залевська.

А ще одним з військових-батьків, що були відзначені у Софії Київській, став доброволець, нині сержант ЗСУ Ігор Гаращенко.

Він воював за Україну у 2014-ому і знов став на захист у 2022-ому. Ігор особисто евакуював з полів боїв 200 українських поранених бійців, яких доставили до шпиталів. Він сам виховує трьох синів. Свого сина, який рано залишився без мами, а також усиновлених племінників-підлітків, що осиротіли після смерті рідного брата Ігоря.

Власним прикладом виховує своїх п’ятьох дітей і відомий історик, який також боронив Україну, а нині – очолює Інститут національної пам’яті Олександр Алфьоров. Він прийшов на урочистості, де разом з дружиною Тетяною вийшов отримувати почесну відзнаку "За відповідальне батьківство".

Олександр – майор запасу, офіцер легендарної Третьої Штурмової. Він завжди наголошує, що бути вченим, захисником і батьком можливо, коли поруч є така сильна і віддана дружина й мама, як Тетяна Алфьорова. Разом вони виховують п’ятеро дітей, молодшому з них щойно виповнився рік.

Також відзнаку "За відповідальне батьківство" отримав Вадим Кириленко, перший заступник гендиректора Національного заповідника "Софія Київська". Він - той, хто опікується реставрацією й збереженням нашої архітектурної та історичної цінності – Софії Київської. Вадим Кириленко з дружиною виховує двох синів. А ще – робить дуже багато для освіти і поширення історичних знань серед молоді. Захисник і реставратор, Вадим Кириленко передає знання майбутнім архітекторам з КНУБА у осередку вічно живої історії – Софії Київській.

Церемонія вручення відзнак "За відповідальне батьківство" пройшла у особливій атмосфері, адже всі присутні – люди , які сповідують спільні цінності, розуміють, наскільки важливою для ствердження України є сім’я.

У ГО "Оберіг людства" вдячні за підтримку партнерам. Це – Оксана Тихоненко, громадська діячка, керуюча партнерка мережі ресторанів азійської і європейської кухні "Євразія", ПРАт "Білоцерківська книжкова фабрика", яку очолює Олександр Паламаренко, Раїса Михайлова, яка очолює молокопереробне підприємство ТОВ "ФІРМА "ФАВОР", голова Всеукраїнської громадської організації "Фундація Олеся" Тетяна Кремешна-Морачевська, президент Нагородної палати України, Олексаднр Сопов, Гендиректорка НЗ "Софія Київська" Неля Куковальська, очільниця Всеукраїнського жіночого руху "За вільну Україну!" Раїса Шматко, а також Алла Кендзера, голова Секретаріату Товариства "Україна-Світ" та Печерська РДА.

Ведучими церемонії були радіоведучі Ольга Воронина та Микита Грос.

А режисеркою заходу стала Катерина Крохмальна.