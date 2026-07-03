Фонд "Армерія" — співорганізатор Богатирських ігор у Харкові: свято сили, духу та натхнення

13 червня у Харкові відбулася масштабна спортивна подія, яка зібрала сотні глядачів та залишила яскравий слід у серцях усіх присутніх — Богатирські ігри. Співорганізатором цього унікального турніру виступив фонд «Армерія», який вкотре підтвердив свою відданість розвитку спорту та підтримці здорового способу життя серед харків’ян.

У змаганнях взяли участь 8 спортсменів-богатирів — справжніх велетнів духу та тіла. Кожен із них продемонстрував неймовірну витривалість, потужність та вміння долати себе. Учасники піднімали великі ваги, а кожен їхній підхід супроводжувався гучною підтримкою трибун. Атмосфера на арені була наповнена азартом, захопленням і справжньою любов’ю до спорту.

Особливо приємною деталлю події стала присутність великої кількості дітей та молоді. Для юних харків’ян це був не просто видовищний турнір — це жива демонстрація того, чого можна досягти завдяки праці, дисципліні та наполегливості. Бачити на власні очі спортсменів, які роками вдосконалюють свої навички та досягають вражаючих результатів, — безцінний досвід для кожної дитини, що шукає свій шлях і свій орієнтир у житті.

Фонд «Армерія» долучився до організації змагань, переконаний у важливості таких ініціатив для спортивної спільноти міста. У часи, коли Харків продовжує жити та боротися, події, які об’єднують людей навколо здорових цінностей, набувають особливого значення. Спорт — це не лише фізична форма, а й виховання характеру, стійкості та вміння досягати мети попри будь-які перешкоди.

Керівник фонду «Армерія» Армен Варужанович Саргсян особисто наголосив на важливості таких заходів: «Ми завжди підтримували й будемо підтримувати ініціативи, які популяризують спорт та здоровий спосіб життя. Для нас важливо, щоб молодь мала правильні орієнтири та бачила приклади людей, які досягають результатів завдяки праці, а не лише словам. Ми раді, що змогли долучитися до організації цих змагань і зробити свій внесок у розвиток спортивної спільноти Харкова».

Богатирські ігри стали яскравим прикладом того, як спорт об’єднує людей різного віку та надихає нові покоління. Фонд «Армерія» пишається участю в цій події та сподівається, що подібні турніри ставатимуть доброю традицією для міста. Адже саме такі моменти — живі, справжні, наповнені людською силою — нагадують нам, заради чого варто рухатися вперед.