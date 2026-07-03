Порошенко: ключова вимога України – негайне припинення вогню

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що всеохоплююче, негайне та безумовне припинення вогню є жорсткою вимогою України, а нинішні події в Росії свідчать про примушення до миру.

"Можу вам сказати, що ті, хто були в Києві, абсолютна більшість не спали. Можу вам сказати, що, можливо, вперше за війну, багато з нас бачили балістичні і крилаті ракети, які були прямо перед очима", - сказав політик.

"Ми говоримо лише про одне – всеохоплююче, негайне, безумовне припинення вогню. Наша жорстка вимога – припинення вогню", - повідомляється на сторінці у Facebook.

"Альтернативи зупинки війни немає", – наголосив Порошенко.

Лідер "Європейської солідарності" підкреслив, що ключовим фактором є дії Збройних Сил України.

"Ім’я цього дипломата – Збройні Сили України. І ми притиснемо до миру". На його думку, нинішня ситуація в Росії свідчить про падіння підтримки режиму, що відбувається вперше за багато років.

Він також зазначив, що нинішні обставини дають підстави для оптимізму.

"Мир можливий. Це зміна риторики Трампа. Це можливі підсумки саміту НАТО в Анкарі. Це успіхи оборонної промисловості України з новітніми технологіями", - сказав Петро Порошенко.

"Я вірю, я переконаний, я наголошую на тому, що ми не маємо упустити можливості припинення вогню з Росією", – підсумував він.