CEO OKKO Василь Даниляк очолив Наглядову раду Благодійного фонду «Рідні»

Благодійний фонд «Рідні» створив Наглядову раду – орган стратегічного нагляду та контролю, який відповідатиме за прозорість, підзвітність і посилення інституційної спроможності організації.

Головою Наглядової ради став Василь Даниляк, CEO групи компаній OKKO. До її складу також увійшли Ганна Мікулицька, керівна директорка SAP Ukraine, та Карен Б. Редленер, співзасновниця Children’s Health Fund (США) та Ukraine Children’s Action Project (США/Україна).

Наглядова рада здійснюватиме контроль за фінансовою та статутною діяльністю організації, а також братиме участь у затвердженні бюджету, програмних пріоритетів і стратегічних напрямів розвитку Фонду.

«Для нас створення Наглядової ради – це важливий етап розвитку організації та посилення її інституційної спроможності. Рада стане додатковим механізмом підзвітності, прозорості та незалежного контролю за діяльністю Фонду. Ми прагнемо поєднати експертизу громадського сектору, бізнесу та міжнародних партнерів, щоб ефективніше масштабувати програми, залучати експертизу та ресурси, які допомагатимуть дітям зростати у сімейному середовищі», – зазначила Мар’яна Романяк, CEO Благодійного фонду «Рідні».

Створення Наглядової ради є частиною системного розвитку Фонду та впровадження сучасних підходів до управління у благодійному секторі. У світовій практиці такі органи забезпечують стратегічний нагляд, контроль за прозорістю діяльності та допомагають організаціям залучати нову експертизу, партнерства й ресурси для масштабування впливу.

«Сильні громадські організації потребують не лише ідей і відданості, а й якісного управління та стратегічного бачення. Для мене честь долучитися до Наглядової ради фонду «Рідні» та підтримувати його роботу», – зазначив Василь Даниляк.

«Системні зміни можливі тоді, коли поєднуються експертиза, партнерства та довіра. Для мене важливо підтримувати ініціативи, які допомагають створювати середовище, де кожна дитина має шанс на розвиток», – підкреслила Ганна Мікулицька.

«Підтримка дітей і сімей потребує системного підходу та співпраці між громадським сектором, бізнесом і державою. Я рада долучитися до Наглядової ради фонду “Рідні” і підтримати його роботу на міжнародному рівні», – говорить Карен Редленер.

У 2025 році програми Фонду охопили 13 591 дитину, 4 023 сімей та 1 747 фахівців соціальної сфери з усієї України, а діяльність реалізовувалася у 97 громадах у 21 регіоні України та місті Київ.

Склад Наглядової ради

Василь Даниляк

Голова Наглядової ради, CEO групи компаній OKKO.

Один із ключових українських бізнес-лідерів, який багато років визначає стратегічний розвиток OKKO та відповідає за фінансово-інвестиційний напрям групи.

Сьогодні під його керівництвом OKKO є однією з найбільших компаній-інвесторів України, розвиваючи паливний ритейл, аграрний та енергетичний напрями. Група також стала одним із драйверівенергетичної трансформації країни, інвестуючи у відновлювану енергетику та нові генеруючі потужності.

Окрім управління бізнесом, Василь Даниляк активно долучений до розвитку українського бізнес-середовища: є членом президії Федерації роботодавців України та входить до складу Ради з підтримки підприємництва при Президентові України. Регулярно виступає спікером міжнародних та українських бізнес-форумів і галузевих конференцій, входить до рейтингів найкращих CEO танайвпливовіших управлінців країни.

У 2025 році увійшов до рейтингу «25 найкращих CEO України» за версією Forbes Ukraine та був визнаний «EY Підприємець року» в Україні.

За внесок у підтримку українського війська нагороджений медаллю «За сприяння Збройним Силам України», а також почесною відзнакою Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного «За сприяння війську».

Ганна Мікулицька

Керівна директорка SAP Ukraine

Очолює SAP Ukraine з 2022 року та відповідає за розвиток бізнесу компанії на українському ринку. Основним фокусом її діяльності є підтримка українських компаній та державного сектору у цифровій трансформації, зокрема через впровадження хмарних технологій.

До SAP співзаснувала консалтингову компанію FinAdvice та понад 20 років працювала у Citibank, де обіймала керівні позиції в Україні, Європі та Азії.

У 2024 році була відзначена премією TechComms Award у номінації «CEO-медіаактивіст» та обрана до складу правління Європейської Бізнес Асоціації.

Також активно підтримує соціальні та волонтерські ініціативи в Україні, виступала менторкою проєкту STEM Girls.

Карен Б. Редленер (Karen B. Redlener)

Співзасновниця Children’s Health Fund (США) та Ukraine Children’s Action Project (США/Україна)

Карен Б. Редленер присвятила свою кар’єру покращенню здоров’я та добробуту дітей, які постраждали від надзвичайно складних життєвих обставин, зокрема бідності, природних катастроф і війни.

У 1987 році вона разом зі своїм чоловіком, педіатром Ірвіном Редленером, та музикантом Полом Саймоном співзаснувала неприбуткову організацію Children’s Health Fund (CHF). У межах своєїдіяльності вона займалася розвитком організації та її програм, спрямованих на забезпечення комплексної медичної допомоги дітям, які живуть у бідності.

У 2022 році Karen також стала співзасновницею Ukraine Children’s Action Project. Ця ініціатива фокусується на нагальних освітніх, психологічних та медичних потребах українських дітей, які булипереміщені або постраждали внаслідок війни. За останні чотири роки вона вісім разів відвідувала Україну.

Довідка

Благодійний фонд «Рідні» з 2012 року працює заради безпеки, добробуту та успішної соціальної адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та інших категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Фонд впроваджує комплексні програми у сферах превенції сирітства, розвитку сімейних форм виховання і патронату, роботи з підлітками та молоддю, щоб забезпечити право кожної дитини на сімейне виховання та гідне життя.

Місія Фонду – підтримка кожної дитини шляхом створення безпечного середовища і розвитку інституту сімʼї.

У 2025 році програми Фонду охопили 13 591 дитину, 4 023 сімей та 1 747 фахівців соціальної сфери з усієї України, а діяльність реалізовувалася у 97 громадах у 21 регіоні України та місті Київ.

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