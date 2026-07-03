У парку River Mall провели благодійний Kids Team Fest – подію відвідали понад 1000 дітей

Цієї неділі парк River Mall у Києві приймав благодійний фестиваль Kids Team Fest – подію, що об’єднала дітей, їхні родини, соціально відповідальний бізнес, благодійні організації, представників місцевої влади, артистів і волонтерів навколо ідеї підтримки, турботи та добрих справ.

Генеральним партнером фестивалю став River Mall, а локацією для проведення події – парк River Mall. У межах фестивалю окрему увагу приділили 500 дітям, яких спеціально запросила Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація разом із їх родинами.

Серед запрошених гостей були вихованці дитячих будинків сімейного типу, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з родин внутрішньо переміщених осіб, діти Захисників і Захисниць України, діти, які перебувають під опікою та піклуванням, а також діти з сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах.

У рамках благодійної ініціативи команда River Mall забезпечила обід для 500 спеціально запрошених дітей. До цієї частини проєкту також долучився бренд «Яготинське для дітей» – один із найвідоміших в Україні брендів молочного дитячого харчування, який надав свою продукцію для маленьких гостей фестивалю.

Загалом Kids Team Fest відвідали понад 1000 дітей. Розважальну програму фестивалю організував дитячий продюсерський центр Kids Team та Благодійний фонд «Центр добра». Для гостей підготували активності, виступи артистів, інтерактиви та святкову програму, що створила атмосферу радості, підтримки й безпеки.

Для River Mall участь у таких проєктах є частиною системної соціальної діяльності. Торговельно-розважальний центр регулярно підтримує ініціативи для дітей і створює простір для їхнього розвитку, дозвілля та позитивних емоцій. Зокрема, щосуботи та щонеділі в River Mall проходять безкоштовні творчі майстер-класи, які щодня відвідують близько 120 дітей.

Організатори та партнери фестивалю зазначають, що Kids Team Fest став прикладом того, як спільні зусилля бізнесу, благодійних організацій, місцевої влади, артистів і волонтерів можуть створювати для дітей важливі моменти радості та турботи.

До проведення події долучилися River Mall, Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація, бренд «Яготинське для дітей», продюсерський центр Kids Team, Благодійний фонд «Центр добра», артисти, волонтери та всі, хто став частиною цього дня.