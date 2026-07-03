6 липня о 10:00 відбудеться Форум «Відновлення України: євроінтеграція та інституційні реформи», який пройде за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE).

На заході представники влади та бізнес-спільноти обговорять ключові міжнародні зобов’язання України, пріоритети економічної та податкової політики, презентують спільні напрацювання щодо необхідних економічних та податкових змін для відновлення та розвитку економіки.

Протягом двох сесій представники влади та бізнесу мають напрацювати спільне бачення пріоритетних економічних і податкових реформ, необхідних для виконання міжнародних зобов’язань України, а також відновлення та сталого розвитку національної економіки.

Ключовими спікерами Форуму будуть:

Олексій Соболев , міністр економіки, довкілля та сільського господарства;

Сергій Марченко , міністр фінансів;

Данило Гетманцев , голова комітету Верховної Ради (ВРУ) з питань фінансів, податкової та митної політики;

Олена Шуляк , голова Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

Галина Третьякова , голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Михайло Непран , перший віце-президент Торгово-промислової палати;

Григол Катамадзе, президент Асоціації платників податків України.

Програма заходу

https://urb.org.ua/wp-content/uploads/2026/07/Programa-Forumu-cherven-2026.pdf

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Організатори Форуму: Національна бізнес-коаліція ММБ, Українська Рада Бізнесу.

Партнер події: Центр міжнародного приватного підприємництва (CIPE)

Аналітичний партнер: Економічна експертна платформа.

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