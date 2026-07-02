Odesa Investment Congress 10 липня представить оновлену програму з девелопменту, інвестицій, безбар’єрності та міського розвитку

Odesa Investment Congress оновив програму форуму, який відбудеться 10 липня 2026 року в Одесі у SPATIUM hotel і триватиме з 08:00 до 21:00.

Фінальна програма конгресу передбачає роботу двох залів протягом повного дня - від першої панельної дискусії до гала-вечора та концертної програми. Організатори повідомляють, що до початку заходу залишилося кілька днів, а кількість місць у залі обмежена.

У програмі 10 липня заплановано пресконференцію щодо безбар’єрності як нової філософії міста за участю представників влади, а також панельні дискусії про інвестиційну привабливість Одеси, нові інвестиції в регіони, wellness як нову економіку міст, розвиток медичних, реабілітаційних та інклюзивних просторів.

До обговорення інвестиційної привабливості Одеси долучаться представники SPATIUM, ZEZMAN Holding, KADORR, «Гефест», «Два академіка», Akvareli, Ribas Hotels та інших компаній. Окрема панель буде присвячена новим інвестиціям у регіони за участю РІЕЛ, UDP, SAGA, Creator-Bud, Avalon, SIGMA+ та CREDO.

Одним із центральних блоків стане презентація команди SUPERHUMANS в Одесі та дискусія про девелопмент медичних, реабілітаційних та інклюзивних просторів. Також у програмі передбачена розмова на тему «Одеса й ЮНЕСКО: збереження спадщини vs сучасний розвиток».

У залі URBAN DESIGN відбудуться дискусії за участю головних архітекторів Києва, Львова, Миколаєва, Житомира, Вінниці та Рівного, панель «Жінки, які формують український простір», воркшопи від бізнес-ком’юніті BOARD за участю Netpeak і Profiles, а також Evening Talk про продажі преміального рівня.

Завершить день гала-вечір, концертна програма та вручення Спеціальної премії імені Василя Кандинського.

Для гостей конгресу також передбачена спеціальна програма 9 та 11 липня, яка включатиме закриті візити на об’єкти, презентації та вечерю.

Квитки на Odesa Investment Congress доступні на сайті: ubc-ua.info/oic. Для VIP-гостей, спікерів та партнерів працює контактний номер: 077 777 25 47.

Організатор Odesa Investment Congress - медіагрупа DMNTR. Генеральний партнер - SPATIUM Group.

Інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна» є інформаційним партнером Odesa Investment Congress.