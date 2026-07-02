Parallel перейшла на стандарт Е10: ще один крок до сучасного та екологічного пального

Мережа АЗК під ТМ Parallel продовжує впроваджувати сучасні європейські стандарти якості пального. Відтепер бензини 95 Євро та 95 Perfekt, представлені на всіх АЗК мережі, відповідають стандарту Е10 та містять до 10% біоетанолу. Новий продукт імпортується у готовому вигляді з європейських ринків.

Перехід на Е10 є важливим етапом розвитку українського паливного ринку та відповідає європейській практиці використання більш екологічних видів пального. Завдяки біоетанолу, який виробляється з відновлюваної рослинної сировини, зменшується вуглецевий слід, а використання такого бензину сприяє скороченню викидів парникових газів.

При цьому для клієнтів Parallel незмінним залишається головне - висока якість пального. Бензини 95 Євро та 95 Perfekt забезпечують стабільну роботу двигуна та відповідають чинним вимогам до якості.

«Ми послідовно впроваджуємо рішення, які відповідають сучасним європейським стандартам та очікуванням наших клієнтів. Перехід на бензини стандарту Е10 — це не лише виконання нових вимог, а й внесок у розвиток більш екологічного майбутнього.

Водночас ми гарантуємо незмінно високу якість пального, яку щодня отримують наші клієнти на АЗК під ТМ Parallel», — зазначив власник і СЕО мережі АЗК Parallel Олександр Дубінін.

Parallel і надалі працює над тим, щоб пропонувати водіям пальне, яке поєднує високу якість та відповідність міжнародним стандартам.