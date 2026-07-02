За сприяння ГУР викрито воєнного злочинця — командира російських десантників, причетного до вбивства цивільного в Бучі

За сприяння ГУР МО України слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України встановили особу ще одного російського воєнного злочинця, причетного до умисного вбивства цивільного мешканця під час тимчасової окупації міста Буча Київської області.

6 березня 2022 року російські військовослужбовці відкрили вогонь по цивільному автомобілю “Honda CR-V”, який рухався вулицею Левка Лук'яненка в Бучі. За кермом перебував місцевий житель 1960 року народження, який не брав участі в бойових діях, не мав зброї та не становив жодної загрози для окупантів. Російські військові без попередження здійснили щонайменше 10 пострілів на ураження. Від отриманих множинних вогнепальних поранень чоловік загинув на місці.

Вбивство цивільного є грубим порушенням Конвенції про захист цивільного населення під час війни, Додаткового протоколу до Женевських конвенцій та Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

ГУР МО України публікує персональні дані російського воєнного злочинця:

шипулін юрій алєксандровіч, 22.09.1985 р.н. — уродженець села колонтай малоярославецького району калузької області рф. На момент скоєння злочину обіймав посаду командира відділення — командира бойової машини 6-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку (в/ч 74268) 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ зс рф. Військове звання — старший сержант.

Воєнному злочинцю повідомлено про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчиненим групою осіб (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Відомо, що окупанта і воєнного злочинця шипуліна ю.а. ліквідовано на війні.

ГУР МО України нагадує — за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин настане справедлива відплата.