Зручні та вигідні SWIFT-перекази у ПУМБ

Вступна кампанія, оплата навчання за кордоном, медичне лікування чи допомога рідним – усе можна зробити дистанційно через мобільний застосунок ПУМБ. Без відвідування відділення, паперових заяв і зайвих витрат часу.
ПУМБ продовжує розвивати цифрові сервіси, щоб міжнародні перекази були максимально простими та доступними. Клієнти можуть здійснювати SWIFT-перекази за кордон прямо зі смартфона, використовуючи валютний або гривневий рахунок. Банк автоматично конвертує кошти у валюту переказу та відправить їх з валютного рахунку.
Для яких цілей можна здійснити SWIFT-переказ
Через застосунок ПУМБ доступні міжнародні перекази для:
– оплати навчання за кордоном;
– медичного лікування;
– сплати аліментів;
– закупівлі товарів для потреб оборони України.
Також сервіс дозволяє здійснювати валютні перекази по Україні:
– на власний валютний рахунок в іншому банку;
– родичам на валютний рахунок в українському банку.
Як здійснити переказ
Оформлення займає лише кілька хвилин:
– увійдіть у застосунок ПУМБ;
– оберіть «Платежі» → «Міжнародні перекази» → «SWIFT» → «Надіслати переказ»;
– виберіть гривневий і/або валютний рахунки;
– вкажіть суму переказу та ознайомтеся з курсом обміну (за потреби купівлі валюти);
– додайте необхідні документи з галереї або файлів;
– підтвердьте переказ.
Усе відбувається дистанційно – без черг та без відвідування відділення.
Чому це вигідно
ПУМБ пропонує прості та прозорі умови міжнародних переказів:
– комісія лише 10 USD, незалежно від суми переказу;
– без додаткової плати за терміновість;
– доступні валюти: USD, EUR, PLN та GBP;
– валютний рахунок можна відкрити миттєво прямо у застосунку;
– автоматична конвертація гривні у валюту переказу.
Комісія банку-кореспондента сплачується окремо.
Усе необхідне – просто у смартфоні
Чи потрібно оплатити семестр у закордонному університеті, медичне лікування або підтримати близьких – тепер це можна зробити швидко, безпечно та повністю дистанційно.
SWIFT-перекази від ПУМБ – це сучасний спосіб залишатися поруч, навіть коли вас розділяють тисячі кілометрів.
Завантажуйте застосунок ПУМБ та скористайтеся всіма можливостями міжнародних переказів.