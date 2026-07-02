Зручні та вигідні SWIFT-перекази у ПУМБ

Вступна кампанія, оплата навчання за кордоном, медичне лікування чи допомога рідним – усе можна зробити дистанційно через мобільний застосунок ПУМБ. Без відвідування відділення, паперових заяв і зайвих витрат часу.

ПУМБ продовжує розвивати цифрові сервіси, щоб міжнародні перекази були максимально простими та доступними. Клієнти можуть здійснювати SWIFT-перекази за кордон прямо зі смартфона, використовуючи валютний або гривневий рахунок. Банк автоматично конвертує кошти у валюту переказу та відправить їх з валютного рахунку.

Для яких цілей можна здійснити SWIFT-переказ

Через застосунок ПУМБ доступні міжнародні перекази для:

– оплати навчання за кордоном;

– медичного лікування;

– сплати аліментів;

– закупівлі товарів для потреб оборони України.

Також сервіс дозволяє здійснювати валютні перекази по Україні:

– на власний валютний рахунок в іншому банку;

– родичам на валютний рахунок в українському банку.

Як здійснити переказ

Оформлення займає лише кілька хвилин:

– увійдіть у застосунок ПУМБ;

– оберіть «Платежі» → «Міжнародні перекази» → «SWIFT» → «Надіслати переказ»;

– виберіть гривневий і/або валютний рахунки;

– вкажіть суму переказу та ознайомтеся з курсом обміну (за потреби купівлі валюти);

– додайте необхідні документи з галереї або файлів;

– підтвердьте переказ.

Усе відбувається дистанційно – без черг та без відвідування відділення.

Чому це вигідно

ПУМБ пропонує прості та прозорі умови міжнародних переказів:

– комісія лише 10 USD, незалежно від суми переказу;

– без додаткової плати за терміновість;

– доступні валюти: USD, EUR, PLN та GBP;

– валютний рахунок можна відкрити миттєво прямо у застосунку;

– автоматична конвертація гривні у валюту переказу.

Комісія банку-кореспондента сплачується окремо.

Усе необхідне – просто у смартфоні

Чи потрібно оплатити семестр у закордонному університеті, медичне лікування або підтримати близьких – тепер це можна зробити швидко, безпечно та повністю дистанційно.

SWIFT-перекази від ПУМБ – це сучасний спосіб залишатися поруч, навіть коли вас розділяють тисячі кілометрів.

Завантажуйте застосунок ПУМБ та скористайтеся всіма можливостями міжнародних переказів.