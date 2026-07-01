D-U-N-S Number як міжнародний ідентифікатор бізнесу: навіщо він потрібен українським компаніям

Українські компанії, які виходять на зовнішні ринки, працюють із міжнародними корпораціями, інвесторами, банками або беруть участь у тендерах, дедалі частіше стикаються з потребою мати зрозумілий для світу бізнес-ідентифікатор. Одним із таких інструментів є D-U-N-S Number - унікальний девʼятизначний номер компанії у глобальній системі Dun & Bradstreet.

D-U-N-S Number використовується для ідентифікації юридичної особи, зіставлення даних про компанію, перевірки її корпоративного профілю та звʼязків з іншими учасниками ринку. Для іноземного партнера наявність такого ідентифікатора спрощує первинну перевірку контрагента і зменшує кількість ручних процедур.

Для українських експортерів, виробників, постачальників послуг, технологічних компаній і підприємств, які планують залучати міжнародне фінансування, D-U-N-S Number може стати частиною ширшої інфраструктури довіри. Він не замінює фінансову звітність, аудит або комплаєнс, але допомагає компанії бути видимою у глобальних бізнес-системах.

«Для українського бізнесу після початку повномасштабної війни питання довіри стало не менш важливим, ніж питання ціни чи якості. Іноземному партнеру потрібно швидко зрозуміти, з ким він має справу. D-U-N-S Number дає компанії можливість бути впізнаваною у міжнародному середовищі і зменшує барʼєр першого контакту», - зазначив директор із розвитку та маркетингу «Інтерфакс-Україна», керівник бізнес-підрозділу D&B-Інтерфакс-Україна, кандидат економічних наук Максим Уракін.

За його словами, для відновлення України важливо, щоб українські компанії не лише отримували допомогу, а й входили у міжнародні правила роботи з даними, прозорістю та перевіркою контрагентів.

Dun & Bradstreet - міжнародна компанія у сфері бізнес-даних та аналітики, заснована у 1841 році. Компанія надає інструменти ідентифікації бізнесу, перевірки контрагентів, оцінки кредитних і комерційних ризиків, комплаєнсу та аналізу ланцюгів постачання. Одним із ключових інструментів D&B є D-U-N-S Number - унікальний девʼятизначний ідентифікатор компанії, який використовується у міжнародній діловій практиці. В Україні інтереси D&B представляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Партнерство спрямоване на розширення доступу українських компаній до міжнародних бізнес-даних, підтримку експорту, залучення фінансування та інтеграцію у глобальні ланцюги постачання. Інтерфакс-Україна - незалежне українське інформаційне агентство, що працює з 1992 року.