Липнева пропозиція для військових з Армія+: усі великі хотдоги та кава на UKRNAFTA за пів ціни

Найбільша мережа автозаправних комплексів України UKRNAFTA підготувала нову вигідну пропозицію для наших захисників та захисниць.

З 1 по 31 липня 2026 року просто покажіть на касі застосунок Армія+ та отримайте знижку 50% на каву та усі великі хотдоги.

Важливо! Акція не розповсюджується на мініхотдоги.

Ще у грудні 2024 року державна мережа UKRNAFTA стала першим паливним партнером Міністерства оборони у програмі вдячності військовим Плюси у застосунку Армія+.

Завдяки програмі лояльності військові отримують:

-3 грн/л на бензин і дизель;

-0,5 грн/л на скраплений газ;

-30% на продукцію кафе;

-10% на товари в магазинах.

За час дії програми станом на середину травня 2026 року UKRNAFTA допомогла захисникам і захисницям заощадити понад 200 млн грн - понад 165 млн грн на пальному; 28 млн грн на стравах кафе; 9 млн грн на товарах у магазинах.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.