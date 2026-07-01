20-й реабілітаційний центр для поранених військових мережі RECOVERY розпочав роботу на Київщині
На Київщині запрацював інноваційний реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY. Проєкт заснували Віктор та Олена Пінчуки задля підтримки Сил безпеки й оборони України.
Проєкт RECOVERY – приклад успішного партнерства між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють інноваційні реабілітаційні центри на базі державних медичних установ. Новий центр RECOVERY працюватиме на базі однієї з відомчих медичних установ. Щороку тут 500 захисників і захисниць України зможуть безоплатно отримувати якісну, доказову та сучасну реабілітаційну допомогу.
Під час відкриття нового центру засновник проєкту RECOVERY, Віктор Пінчук зазначив:
"Ветерани – це наші герої й героїні. Вони молоді, сучасні, сильні лідери. Саме завдяки їм існує й буде існувати наша держава, її незалежність і суверенітет. Завдяки їм Україна має своє європейське майбутнє. На кілька поколінь уперед турбота про ветеранів має стати одним із головних пріоритетів держави. Вони повинні бути невід'ємною частиною суспільства, користуватися глибокою повагою, а кожен має усвідомлювати: саме завдяки їм існує наша країна.
Тому все, що пов'язане з підтримкою ветеранів, має бути безумовним пріоритетом. Реабілітація, на жаль, триватиме роками: хтось повністю відновиться після травми, а для когось вона стане справою всього життя. Саме тому сучасні реабілітаційні центри та висококваліфіковані фахівці будуть потрібні і сьогодні, і завтра, і в майбутньому".
У центрі RECOVERY облаштовано простір для прийому й огляду пацієнтів, проведення процедур із фізичної терапії, лазерної терапії та масажу. Окремо створено основну реабілітаційну зону з великою залою фізичної терапії, кабінетами ерготерапії, індивідуальних занять, терапії мови й мовлення та просторами для роботи фахівців мультидисциплінарної команди.
Коштом проєкту RECOVERY центр оснащено сучасним обладнанням, яке дозволяє працювати з різними функціональними порушеннями, зокрема після вогнепальних поранень і мінно-вибухових травм. Обладнання допомагає відновлювати ходу, функції верхніх і нижніх кінцівок, рівновагу, координацію, рухливість суглобів та м'язову силу. Кабінети фізичної реабілітації оснащено обладнанням з віртуальною реальністю, яке забезпечує зворотний зв'язок із пацієнтом.
Палатне відділення центру RECOVERY розраховане на 23 ліжка. Для пацієнтів облаштовано дев'ять палат: сім тримісних, одну одномісну та одну сімейну. Усі палати мають інклюзивні санвузли з душем і оснащені електричними функціональними ліжками й меблями для комфортного перебування. У центрі також працює цілодобовий пост медичної сестри, облаштовані маніпуляційна, перев'язувальна та оглядова.
У центрі RECOVERY сформовано дві мультидисциплінарні реабілітаційні команди. До них входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, асистенти фізичних терапевтів, ерготерапевт і його асистент, медичні сестри з реабілітації, а також – лікарі-терапевт, невролог та кардіолог. Фахівці центру підвищують професійну кваліфікацію, проходять стажування й навчання на освітніх платформах і впроваджують сучасні підходи до реабілітації.
"У фізичній реабілітації надзвичайно важливо, щоб у центрі уваги був саме пацієнт – його стан, потреби, цілі та шлях відновлення. Коли професійна команда працює навколо людини, а не лише навколо діагнозу чи травми, реабілітація стає швидшою, ефективнішою та якіснішою. Для нас важливо не просто відновити функції, а вибудувати довіру й розуміння між пацієнтом і командою. Саме це дає людині відчуття безпеки, мотивацію рухатися далі й реальний результат у відновленні", – Ольга Свист, керівниця напряму фізичної реабілітації.
Станом на сьогодні в Україні працюють 20 реабілітаційних центрів RECOVERY, які надають безоплатні послуги для військових. Вони функціонують у Вінниці, Дніпропетровській області (три заклади), Києві (два заклади) й Київщині (три заклади), Луцьку, Львові, Одесі (два заклади), Полтаві, Рівному, Тернополі, Хмельницькому, Черкасах, Чернівцях та Чернігові. Загалом реабілітаційну допомогу в центрах національної мережі RECOVERY вже отримали понад 48 000 пацієнтів.