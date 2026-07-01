Офіційний старт продажу комплексу Kaskad Residence розпочато

Фото: Інтергал-Буд

Девелоперська компанія "Інтергал-Буд" оголошує офіційний старт продажу нового масштабного житлового комплексу класу комфорт - Kaskad Residence, розташованого на лівому березі столиці.

Проєкт передбачає будівництво двох багатосекційних будинків висотою від 12 до 21 поверху на 1859 квартир у Дарницькому районі, по вулиці Причальна, всього за 200 метрів від Дніпра.

Архітектурна особливість - виразна каскадна концепція з відкритими терасами, які формують додатковий приватний простір для відпочинку та роботи просто неба.

У кожному будинку передбачено власну дахову газову котельню та резервні генератори, які забезпечать автономну роботу опалення, ліфтів та всіх інженерних мереж навіть під час відключень електроенергії.

Закрита територія без автомобілів, цілодобова охорона, облаштовані укриття — це основа безпеки комплексу. Підземний паркінг на 800+ машиномісць, продуманий благоустрій та понад 30 тис. м² інфраструктури створюють комфортне середовище для життя.

"Під час pre-sale, який стартував 1 червня, ми побачили чіткий і високий попит на новий проєкт на лівому березі столиці, — зазначає Олександр Полторак, бренд-маркетолог девелоперської компанії "Інтергал-Буд". — Покупців приваблює вдале розташування комплексу, нові підходи в будівництві, сучасна естетика фасадів, автономні інженерні рішення. Але головний фактор — це довіра до компанії. "Інтергал-Буд" вже 23 роки виконує взяті на себе зобов'язання та щороку вводить в експлуатацію велику кількість житлових і комерційних проєктів".



На старті продажу для покупців доступні спеціальні умови інвестування: вартість від 56 250 грн/м2, розтермінування від забудовника до 2 років із першим внеском від 40%.

У продажу представлений широкий вибір планувань:

- 1-кімнатні квартири: 33,5 – 50,7 м2

- 2-кімнатні квартири: 50,5 – 80,2 м2

- 3-кімнатні квартири: 82,5 – 92,6 м2

Планове завершення будівництва першої черги заплановане на IV квартал 2028 року.