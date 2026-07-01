Інтерфакс-Україна
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10:11 01.07.2026

Преміальність, втілена у льоді: IDS Ukraine запускає харчовий лід від "Моршинської"

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Преміальність, втілена у льоді: IDS Ukraine запускає харчовий лід від "Моршинської"

IDS Ukraine, лідер українського ринку бутильованих вод, запускає преміальну лінійку фасованого харчового льоду, виготовленого з використанням сучасних технологій виробництва з природної мінеральної води "Моршинська". Новинка відкриває новий формат взаємодії з брендом "Моршинська" та доповнює культуру споживання охолоджених напоїв якісним преміальним льодом.

Основою продукту є природна мінеральна вода "Моршинська", що відома своїм м’яким чистим смаком, який неодноразово отримував міжнародне визнання експертів International Taste Institute у Брюсселі. Саме тому лід не лише охолоджує напій, але й допомагає зберегти його оригінальний смак без сторонніх присмаків навіть після танення.

Новинка розширює досвід взаємодії з брендом "Моршинська": від щоденної підтримки гідробалансу до преміального досвіду споживання охолоджених напоїв. Завдяки високій якості сировини, сучасним технологіям виробництва й естетичній подачі лід дозволяє відтворити атмосферу якісного барного сервісу вдома. Продуктова лінійка льоду "Моршинської" включає три зручні формати, розроблені під різні життєві сценарії:

  • Лід у формі куба. Це преміальний формат для справжньої барної естетики вдома. Завдяки технології повільного заморожування протягом 72 годин при температурі мінус 45 градусів Цельсія лід має надзвичайно щільну структуру без бульбашок повітря. Такий куб тане повільніше, забезпечуючи тривале охолодження без зайвого розведення напою водою. Якісне пакування захищає лід від сторонніх запахів морозильної камери.
  • Лід у формі дзвіночка. Нестандартна форма й ідеальна прозорість кожного шматочка роблять цей формат універсальним для повсякденного використання: від швидкого охолодження улюблених напоїв до вишуканого сервірування для зустрічей із друзями, пікніків, літніх вечорів і святкових столів.
  • Стакан 420 мл. Ідеальне рішення для активного ритму життя. Зручний формат для моментів поза домом допомагає швидко охолодити улюблений напій у дорозі, під час поїздок, прогулянок чи літніх активностей.

Запуск  льоду є посиленням сегмента преміальних продуктів і відповіддю на розвиток культури приготування коктейлів і охолоджених напоїв удома. Сьогодні споживачі все частіше експериментують зі смаками, шукають цікаві поєднання та прагнуть створювати вдома особливу атмосферу з естетикою якісного барного досвіду. У цьому контексті зростає запит на харчовий лід, який не лише охолоджує напій, але й допомагає зберегти його чистий смак і зробити подачу більш естетичною. З льодом від ТМ "Моршинська" досвід споживання коктейлів переходить на якісно новий рівень: власноруч приготований коктейль смакує так само, як приготований барменом.

У той час, як деякі пропозиції на ринку виготовляють зі звичайної очищеної води, лід від "Моршинської" проходить сучасний технологічний процес виробництва, який забезпечує чистий смак, кристальну чистоту, однорідну структуру, стабільну форму й естетичний вигляд у напої.

"Ми створили продукт, який поєднує природну мінеральну воду "Моршинська", сучасні технології виробництва та преміальний досвід споживання напоїв. Як лідер галузі, ми задаємо новий стандарт якості в категорії харчового льоду та пропонуємо споживачам продукт, який відповідає найвищим очікуванням щодо смаку, чистоти та естетики", – підкреслила Оксана Ткачук, директорка з маркетингу та трейд-маркетингу в IDS Ukraine.

Оскільки якість сировини є визначальною для харчового продукту, IDS Ukraine забезпечує суворий контроль на кожному етапі виробництва. Лід виготовляють на сучасному європейському обладнанні, що гарантує ідеальну форму та відповідність найвищим санітарним стандартам.

Лінійка з’явилась на полицях національних і локальних торговельних мереж, а також на АЗК, наприкінці червня 2026 року.

Довідка про компанію: 

IDS Ukraine – українська група компаній, заснована в 1996 році. Група компаній володіє торговельними марками "Моршинська", "Миргородська", "Аляска" та "Аква Лайф".

IDS Ukraine є лідером ринку бутильованих вод і має значний вплив на формування та розвиток галузі. Загальна сума капітальних інвестицій, у тому числі у виробництво, за останні 5 років сягає 2,3 млрд грн. IDS Ukraine є найбільшим платником податків і зборів у галузі. Податковий внесок за 2025 рік складає 1,3 млрд грн, що на 12,7% більше порівняно з 2024 роком. Компанія надає роботу понад 3 000 осіб і відіграє значущу роль як основний роботодавець для таких невеликих міст, як Миргород і Моршин.

Від початку війни на потреби ЗСУ, ДСНС, лікарень, переселенців і мешканців деокупованих територій IDS Ukraine було передано продукції на більш ніж 370 млн грн, а загальна сума благодійної допомоги становить понад 670 млн грн.

Теги: #лід #ids_ukraine #ice #моршинська

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