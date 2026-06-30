Єдність як запорука національної безпеки: головні тези Буданова на Форумі Єдності

Фото: Інтерфакс-Україна / Згарда Марина

Єдність українського суспільства є головною умовою збереження державності, національної безпеки та майбутнього України. Саме ця думка стала ключовою у виступі керівника Офісу президента Кирила Буданова під час Форуму Єдності, організованого ГО "Громадсько-військовий рух" у Києві. Про це повідомили на сторінці ГВР у Facebook.

За словами Буданова, єдність — це не лише суспільна цінність, а й основа існування держави в умовах повномасштабної війни. Вона полягає у спільних правилах, які однаково діють для всіх громадян незалежно від національності чи походження.

"Єдність — це основа держави, це запорука в наш час виживання держави", — наголосив керівник ОП.

Буданов зазначив, що під час війни політичні процеси мають відійти на другий план, адже пріоритетом залишається захист України. Водночас він підкреслив, що заклики до єдності не означають відмову від критики влади.

На його переконання, питання єдності було визначальним для України протягом століть, а історія неодноразово доводила, що внутрішні розбіжності ставали лише причиною втрати державності.

Ще однією важливою складовою єдності, за словами Буданова, є рівність усіх перед законом. Саме тому держава, на його думку, має забезпечити єдині правила для кожного, адже саме це формує довіру суспільства.

Окремо голова Офісу президента звернув увагу на спроби Росії розколоти українців через питання мови, віри та історії. Він наголосив, що Україна повинна чітко усвідомлювати власну історичну спадщину та національну ідентичність.

"Без історії немає майбутнього. Ми не можемо жити без історії, бо інакше будемо підтверджувати брехливі тези російської пропаганди", — зазначив він.

Підсумовуючи свій виступ, керівник ОП підкреслив, що єдність не може бути тимчасовою чи ситуативною.

"Не існує воєнної, довоєнної чи повоєнної єдності. Єдність або є, або її нема", — резюмував Буданов.

Нагадаємо, раніше очільник ОП наголосив на тому, що Захід має вийти із зони комфорту і визнати крах старої системи безпеки.