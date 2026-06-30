Інтерфакс-Україна
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14:02 30.06.2026

Понад 700 підприємців та лідери ринку: як пройшов Форум підприємців 2026 від Forbes Ukraine

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Понад 700 підприємців та лідери ринку: як пройшов Форум підприємців 2026 від Forbes Ukraine

25–26 червня Forbes Ukraine зібрав у Києві понад 700 підприємців, інвесторів та СЕО на Форумі підприємців 2026 під гаслом «Бізнес-генератор: зарядись серед своїх». Дводенна подія була присвячена виходу компаній з режиму операційного хаосу, автоматизації, інтеграції ШІ та стратегіям масштабування. Окремою знаковою подією Форуму стало оголошення нового списку NEXT250 – переліку найперспективніших компаній малого та середнього бізнесу України.

Нижче — ключові інсайти, якими лідери ринку поділилися на сцені заходу.

Тренд 1. Трансформація мислення: від ручного контролю до системного бізнесу

Спікери форуму зійшлися на думці, що головним бар'єром для зростання компанії часто стає сам її засновник, який намагається контролювати кожен процес самотужки.

«Ніколи не закохуйтесь в свій бізнес. Закохуватись можна в країну, в дружину, в доньку – бізнес треба поважати» – Василь Хмельницький, засновник інноваційного парку UNIT.City та індустріального парку «Біла Церква». За словами Хмельницького, українські підприємці схильні переоцінювати власний бізнес і прагнуть утримати повний контроль до кінця життя, тоді як зрілий підхід – будувати, продавати частку, реінвестувати і рухатись далі, а не ототожнювати власну ідентичність із компанією. Інвестор назвав виробництво, логістику і житлову нерухомість навколо Києва сферами з найбільшим потенціалом, а кав'ярні, салони краси та фітнес-клуби – прибутковими на вигляд, але по факту збитковими нішами.

«Спочатку зрозумій, де та ціль, до якої ти хочеш дійти, а потім чесно собі відповіси на питання – хто вузьке горлечко. Часто ти сам можеш бути цим вузьким горлечком» – Ростислав Вовк, співзасновник Kormotech. Спікер поділився кейсом компанії, яка повністю змінила структуру та стратегію, коли стара система почала стримувати ріст бізнесу, а Вовк відкрито визнає, що в певний момент вузьким горлечком був саме він.

«Я хочу, щоб ця компанія ще багато-багато років працювала, а мої правнуки казали — блін, крутий в нас був дідуля» – Олександр Бережанський, засновник Berta Group (виторг 18 млрд грн). Бережанський наголосив на важливості масштабування навколо клієнта та необхідності довіряти команді, повністю відмовившись від потреби контролювати все самостійно.

Тренд 2. Клієнтський досвід, маркетплейси та створення «лавмарків»

Окрему увагу на форумі приділили побудові довгострокової довіри користувачів та роботі на перенасичених ринках.

«Кожне ваше замовлення – це голосування за майбутнє» – Ірина Чечоткіна, співзасновниця та со-СЕО Rozetka. Попри 16 зруйнованих магазинів, онлайн-торгівля компанії зросла на 10% у 2024 році. Чечоткіна підкреслила, що український e-commerce має величезний простір для зростання, а переможцями глобальної конкуренції стають саме маркетплейси.

«Не можна запустити одну класну рекламну кампанію, спекти один смачний хліб – і все. Завтра потрібно зробити ще краще» – Валерія Толочина, CMO Megogo (у розмові з Лейлою Туваклієвою, Bakehouse, та Тетяною Парфільєвою, Cher’17). Спікерки зазначили, що статус улюбленого бренду формується щоденною роботою над якістю, а головна помилка – віра в "чарівну пігулку" замість системної рутини.

«Девелопер – це людина, яка ставить себе на місце користувача. Якщо ти не можеш цього робити – не займайся цим» – Ігор Ніконов, засновник KAN Development. У розбудові просторів KAN керується правилом: уявити себе найзлобнішим, найвимогливішим мешканцем. Компанія продає не квадратні метри, а спосіб життя (Comfort Town, Файна Таун, Respublika), де 85% людей не виїжджають навіть під час війни.

«Я не конкурую, я співпрацюю» – Лілія Литковська, засновниця бренду LITKOVSKA. Замість боротьби за увагу на fashion-ринку дизайнерка вкладає всю енергію в продукт. Власна ідентичність, а не підлаштування під ринок, і відкрила двері бренду до рітейлерів у США, Парижі та Японії.

Тренд 3. Штучний інтелект, репутація та нові управлінські моделі

Сучасний бізнес неможливий без технологічної трансформації та прозорої репутації, особливо в умовах повномасштабної війни.

«Коли ти отримуєш результат від ШІ, який тебе не задовольняє, це не тому, що ШІ тупий, а тому що ти не дав достатньо контексту» – Михайло Рогальський, співвласник Fintech IT-Group. Рогальський повністю замінив команду розробників свого хобі-проєкту Walkable на ШІ, що радикально прискорило виконання процесів. Він визнає: будь-який продукт зараз можна скопіювати за місяці, тому головним бар'єром для конкурентів залишаються бренд, довіра та масштаб.

«Сплачувати податки сьогодні – це обов’язок кожного громадянина» – Володимир Цой, співзасновник MTI Group. Прозорість та репутація допомогли компанії пройти всі кризи без зупинки проєктів, а в переговорах MTI завжди обирає довгострокове партнерство замість миттєвої вигоди.

Дводенний Форум підприємців наочно довів: попри всі виклики, український бізнес остаточно переріс етап простого виживання й упевнено будує стійкі системні компанії. 

 

Теги: #форумі_підприємців_2026 #forbes_ukraine

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