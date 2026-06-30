Інтерфакс-Україна
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12:51 30.06.2026

Модернізація та енергоефективність: «Укрнафта» підписала меморандум з японською MAYEKAWA

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«Укрнафта» продовжує розширювати міжнародну співпрацю: підписано Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю з японською компанією MAYEKAWA.

«Домовилися спільно працювати над досягненням стратегічних цілей у сфері енергоефективності та декарбонізації та розвивати спільні проєкти, - зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура. - Співпраця з MAYEKAWA дозволить «Укрнафті» поглибити модернізацію виробничих потужностей та залучити міжнародну експертизу для розвитку нафтової галузі України».

MAYEKAWA - це один зі світових лідерів у розробці та виробництві промислового холодильного обладнання, компресорів, систем охолодження та теплових насосів.

Компанія спеціалізується на масштабних рішеннях для нафтогазової промисловості.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #mayekawa #укрнафта

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