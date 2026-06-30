Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:14 30.06.2026

Спека додає градусів. UKRNAFTA – вигоди для вашого гаманця

2 хв читати

З 1 до 31 липня отримуйте до –10 ₴/л на бензин і дизельне пальне. Для цього виконуйте умови акції та комбінуйте знижки — вони працюють разом.

Для бензину: 

 –2 ₴/л — за сканування застосунку UKRNAFTA; 

 –2 ₴/л — при оплаті карткою Mastercard від UKRSIBBANK; 

 –2 ₴/л — за партнерськими пропозиціями від Нової пошти, Укрзалізниці, YASNOЛОВ, Vodafone або EVA-BOX у мережі EVA; 

 –2 ₴/л — при купівлі будь-якої страви від Євгена Клопотенка з меню «Рухай українське»;

 –1 ₴/л — при купівлі будь-якого гарячого напою; 

 –1 ₴/л — при заправці від 30 літрів одним чеком.

Для дизельного пального: 

 –2 ₴/л — за сканування застосунку UKRNAFTA; 

 –2 ₴/л — при оплаті карткою Mastercard від UKRSIBBANK; 

 –2 ₴/л — за сертифікатами «Гусь Призолов» або знижкою з EVA-BOX у мережі EVA; 

 –2 ₴/л — при купівлі будь-якої страви від Євгена Клопотенка з меню «Рухай українське»; 

 –1 ₴/л — при купівлі будь-якого гарячого напою; 

 –1 ₴/л — при заправці від 30 літрів одним чеком.

Більше руху, більше смаку, більше економії. Заправляйтесь вигідно на UKRNAFTA!

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #ukrnafta #спека

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:22 29.06.2026
Атаки РФ призвели до знеструмлень у 8 областях, "Укренерго" через спеку просить економити е/е

Атаки РФ призвели до знеструмлень у 8 областях, "Укренерго" через спеку просить економити е/е

16:39 28.06.2026
У Франції від рекордної спеки загинули понад тисяча людей – ЗМІ

У Франції від рекордної спеки загинули понад тисяча людей – ЗМІ

13:39 27.06.2026
Захід та південь України накриє сильна спека, на сході – дощі

Захід та південь України накриє сильна спека, на сході – дощі

15:45 26.06.2026
Спеку до +38° прогнозують в Києві на початок тижня – КМДА

Спеку до +38° прогнозують в Києві на початок тижня – КМДА

13:14 25.06.2026
В Україну насувається спека

В Україну насувається спека

11:59 25.06.2026
Сталий розвиток та декарбонізація: «Укрнафта» вивчає досвід ORLEN

Сталий розвиток та декарбонізація: «Укрнафта» вивчає досвід ORLEN

19:38 24.06.2026
У Великій Британії та Іспанії на тлі спеки було встановлено температурні рекорди

У Великій Британії та Іспанії на тлі спеки було встановлено температурні рекорди

11:16 24.06.2026
В Києві обмежать рух великовагового транспорту при температурі повітря понад +28ºС

В Києві обмежать рух великовагового транспорту при температурі повітря понад +28ºС

11:11 24.06.2026
У Франції побито температурні рекорди з 1947 року, максимальна температура на заході країни майже 45°С

У Франції побито температурні рекорди з 1947 року, максимальна температура на заході країни майже 45°С

05:28 22.06.2026
Іспанію, Францію та Італію накрила 40-градусна хвиля спеки – ЗМІ

Іспанію, Францію та Італію накрила 40-градусна хвиля спеки – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

LEROY MERLIN UKRAINE стала членом Європейської Бізнес Асоціації

Schneider Electric втретє поспіль очолила рейтинг сталих компаній TIME

Втратила дім, але знайшла нові можливості: як "Аптека 9-1-1" підтримує переселенців та інвестує у розвиток співробітників

Schneider Electric підтримує університети України сучасними цифровими інструментами для енергетики

У топ-400 компаній світу увійшла OTP Group у рейтингу Forbes Global 2000

У Києві відбудеться Форум єдності: панельна дискусія про демократію, економіку та роль армії

Міжнародне фінансування та нові партнерства: стратегічні результати «Укрнафти» на URC-2026

Порошенко у Львові: українці мають усвідомити глобальну силу своєї культури

Іноземні інвестори готові вкладати в українську нерухомість за наявності готової бізнес-моделі та прозорої дохідності - співвласник Standard One

Moneyveo продовжує підтримувати ініціативи для ветеранів: в Ірпені відбувся Чемпіонат України з боксу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА