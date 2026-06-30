Спека додає градусів. UKRNAFTA – вигоди для вашого гаманця

З 1 до 31 липня отримуйте до –10 ₴/л на бензин і дизельне пальне. Для цього виконуйте умови акції та комбінуйте знижки — вони працюють разом.

Для бензину:

–2 ₴/л — за сканування застосунку UKRNAFTA;

–2 ₴/л — при оплаті карткою Mastercard від UKRSIBBANK;

–2 ₴/л — за партнерськими пропозиціями від Нової пошти, Укрзалізниці, YASNOЛОВ, Vodafone або EVA-BOX у мережі EVA;

–2 ₴/л — при купівлі будь-якої страви від Євгена Клопотенка з меню «Рухай українське»;

–1 ₴/л — при купівлі будь-якого гарячого напою;

–1 ₴/л — при заправці від 30 літрів одним чеком.

Для дизельного пального:

–2 ₴/л — за сканування застосунку UKRNAFTA;

–2 ₴/л — при оплаті карткою Mastercard від UKRSIBBANK;

–2 ₴/л — за сертифікатами «Гусь Призолов» або знижкою з EVA-BOX у мережі EVA;

–2 ₴/л — при купівлі будь-якої страви від Євгена Клопотенка з меню «Рухай українське»;

–1 ₴/л — при купівлі будь-якого гарячого напою;

–1 ₴/л — при заправці від 30 літрів одним чеком.

Більше руху, більше смаку, більше економії. Заправляйтесь вигідно на UKRNAFTA!

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.