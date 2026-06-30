Schneider Electric втретє поспіль очолила рейтинг сталих компаній TIME

Schneider Electric, світовий лідер у сфері енергетичних технологій, втретє поспіль визнана найсталішою компанією світу за версією журналу TIME та компанії Statista. Відзнака присуджена за результатами рейтингу, до якого увійшли 5 000 найбільших і найвпливовіших компаній світу, та є свідченням багаторічної відданості Schneider Electric інтеграції принципів сталого розвитку в бізнес-стратегію, систему корпоративного управління та операційну діяльність.

Реалізуючи своє бачення розвитку енергетичних технологій задля забезпечення прогресу для всіх, Schneider Electric використовує своє лідерство у сферах електрифікації, енергоефективності та цифровізації, щоб забезпечувати позитивний вплив у глобальному масштабі.

«Для нас велика честь третій рік поспіль отримувати таке визнання від TIME та Statista, — зазначив Олів'є Блюм, генеральний директор Schneider Electric. — У міру того як енергетика стає дедалі важливішим чинником економічного зростання, конкурентоспроможності та суспільного розвитку, потреба в більш розумному використанні енергії лише зростає. Ми переконані, що інтелектуальне управління енергією є ключовим фактором підвищення ефективності та декарбонізації, допомагаючи нашим клієнтам створювати довгострокову цінність і водночас скорочувати викиди. Саме це переконання вже багато років визначає розвиток Schneider Electric і продовжує бути основою наших інновацій, операційної діяльності та розвитку енергетичних технологій».

Цьогорічне визнання має особливе значення, адже нещодавно Schneider Electric представила свою нову програму сталого розвитку Impact 2030. Вона побудована навколо чотирьох стратегічних напрямів: електрифікація світу, трансформація промисловості, розкриття людського потенціалу та посилення спроможності місцевих громад. Компанія щоквартально оцінює прогрес за допомогою вимірюваних показників, забезпечуючи прозорість і підзвітність на всіх рівнях.

У першому кварталі 2026 року Schneider Electric повідомила про скорочення викидів CO₂ за категоріями Scope 1 і Scope 2 на 82,5% порівняно з базовим рівнем 2017 року, що підтверджує підвищення стійкості та ефективності власної операційної діяльності компанії.

Schneider Electric також повідомила про такі результати:

47,5 млн МВт·год енергії було зекономлено або електрифіковано для клієнтів у першому кварталі, що безпосередньо сприяло підвищенню енергоефективності та стійкості їхньої діяльності.

20 млн тонн викидів CO₂ було скорочено та попереджено лише за цей квартал.

Компанія також продовжила впровадження своєї нової концепції Future-Designed: уже 14% ключових рішень, що перебувають на етапі розробки, відповідають високим стандартам циркулярності та екологічної досконалості.

У межах програми Impact 2030 Schneider Electric також посилює взаємодію зі своєю екосистемою партнерів, адже компанія переконана, що масштабних змін можна досягти лише завдяки спільним зусиллям. Насамперед це стосується співпраці з постачальниками:

у першому кварталі понад 1 100 постачальників долучилися до ініціативи Zero Carbon Pathway, спрямованої на скорочення вуглецевого сліду та посилення кліматичної відповідальності на всіх етапах ланцюга створення вартості.

В умовах дедалі більшої глобальної невизначеності та фрагментації Schneider Electric також вважає, що довгостроковий сталий розвиток можливий лише за наявності міцної локальної основи. Саме громади та люди є рушійною силою сталих змін, допомагаючи втілювати глобальні цілі у відчутні результати на місцевому рівні. У першому кварталі 2026 року:

понад 2,8 млн людей отримали доступ до сталої електроенергії завдяки рішенням для громад, які підтримує Schneider Electric;

113 тис. осіб підвищили свою кваліфікацію завдяки освітнім і навчальним програмам, спрямованим на розвиток технічних компетенцій у сферах енергетики, електрифікації та автоматизації. Загалом із 2009 року такі програми пройшли вже понад 1,2 млн людей.

«Розпочинаючи новий етап реалізації нашої стратегії сталого розвитку, ми поєднуємо амбітність із відповідальністю. Третє поспіль визнання підтверджує, що ми рухаємося у правильному напрямку, і водночас зобов'язує нас досягати ще більшого, — зазначила Естер Фінідорі, директорка зі сталого розвитку Schneider Electric. — Impact 2030 створює основу для масштабування нашого позитивного впливу, і ми прагнемо прискорювати цей прогрес від кварталу до кварталу».

Окрім того, що Schneider Electric вже третій рік поспіль визнана найсталішою компанією світу за версією TIME та Statista, вона також є єдиною компанією, яка двічі — у 2021 та 2025 роках — посіла перше місце у рейтингу Corporate Knights Global 100. Крім того, Schneider Electric 15 років поспіль входить до Climate A List міжнародної екологічної організації CDP, що підтверджує її послідовне лідерство у сфері боротьби зі зміною клімату.