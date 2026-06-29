Інтерфакс-Україна
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16:10 29.06.2026

Schneider Electric підтримує університети України сучасними цифровими інструментами для енергетики

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За сприяння міжнародної електротехнічної компанії Schneider Electric українські університети отримали доступ до сучасного програмного забезпечення ETAP для проєктування та аналізу електричних мереж. Компанія також провела навчання для викладачів: понад 200 представників із 30 університетів опанували роботу з професійним інструментом SEE Electrical Expert. Завдяки цій ініціативі студенти зможуть вчитися проєктувати електричні схеми за допомогою сучасних цифрових рішень, готуючись до реальних професійних завдань у сфері енергетики.

SEE Electrical Expert – це програмне забезпечення для створення електричних схем, технічної документації та 3D-візуалізації. Програма дає змогу розробляти принципові електричні схеми, працювати з бібліотеками компонентів, автоматично формувати специфікацію та документацію, що суттєво скорочує час розробки проєктів та допомагає зменшити ризик помилок. Також програма дозволяє створювати тривимірну модель електричного щита, що допомагає уникнути помилок під час його збирання.

Окрім програмного забезпечення, у 2025 році Schneider Electric передала університетам обладнання для навчальних лабораторій на суму 2 000 000 грн, що дозволяє студентам застосовувати сучасні концепції автоматизації та електротехніки на практиці, та сприяє впровадженню інноваційних інженерних рішень у навчальний процес.

Зокрема, сучасне електротехнічне обладнання було передано Національному технічному університету «Харківський політехнічний iнститут», Національному університету «Львівська політехніка», Одеському національному технологічному університету, Національному університету харчових технологій, Національному університету біоресурсів і природокористування, Криворізькому національному університету та іншим ЗВО.

У 2025 році університетам України було передано понад 600 ліцензій ETAP у кілька етапів:

  • Серпень: 100 ліцензій для Національного університету «Львівська політехніка», Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Національного університету біоресурсів і природокористування України та Національного університету харчових технологій.
  • Вересень: 125 ліцензій для Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Харківського політехнічного інституту та інших.
  • Жовтень–Грудень: ще понад 375 ліцензій для університетів Одеси, Кривого Рогу, Чернігова, Запоріжжя, Вінниці, Луцька, Харкова та Житомира.

Тренінги із використання SEE Electrical Expert проходили протягом вересня 2025 – травня 2026 року, і всього в них взяли участь понад 200 викладачів із 30 університетів України.

"Сьогоднішні студенти – це інженери, які вже завтра будуть розвивати енергетику України. Тому важливо, щоб вони навчалися на технологіях, які використовуються в реальному секторі. Інвестуючи в освіту, ми не лише допомагаємо молодим фахівцям швидше адаптуватися до професії, а й робимо свій внесок у відбудову країни та створюємо можливості для молоді реалізовувати свій потенціал в Україні", – зазначив генеральний директор Schneider Electric Михайло Бубнов.

"В найближчому майбутньому є амбіційний план створення сучасної проєктної лабораторії «Schneider Electric Academy-КАІ», що забезпечить не тільки застосування ПЗ в навчальному процесі, а й участь студентів в створенні цифрових двійників електропостачання критичної інфраструктури авіаційної промисловості. Тому, ефективність співпраці з компанією Schneider Electric дає можливість дивитись в майбутнє з впевненістю. Енергетичний ринок праці буде забезпечений фахівцями з необхідними професійними навичками та компетенціями," – прокоментував Сергій Ільєнко, доцент кафедри електричної інженерії та енергомашинобудування Національного університету «Київський авіаційний інститут».

Також Schneider Electric оголосила конкурс методичного забезпечення, який спрямований на заохочення академічної спільноти до активного використання SEE Electrical Expert у навчальному процесі. Учасники конкурсу мають можливість представити власні підходи до виконання прикладних завдань з електричного проєктування.

Теги: #бубнов #schneider_electric

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