Інтерфакс-Україна
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14:54 29.06.2026

У топ-400 компаній світу увійшла OTP Group у рейтингу Forbes Global 2000

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OTP Group досягла важливої віхи: після чотирьох років поспіль зростання вона вперше увійшла до топ-400 компаній світу у рейтингу Forbes Global 2000.

Рейтинг Forbes Global 2000 щорічно визначає найбільші публічні компанії світу. Список формується на базі чотирьох ключових фінансових показників — доходу, прибутку, активів і ринкової капіталізації — кожен із яких має однакову вагу. Згідно з методологією, окремо складаються рейтинги топ-2000 за кожним показником, а підсумкове місце визначається за їхнім сукупним результатом.

«OTP Group увійшла до числа 400 найсильніших компаній світу у рейтингу Forbes Global 2000 — це досягнення, яке ми отримали разом із нашими колегами, клієнтами та партнерами як регіональна банківська група з Угорщини. Безперервний розвиток OTP Group підтверджує силу нашої стабільної стратегії та орієнтованого на клієнтів підходу. Я хочу подякувати нашим колегам за їхні зусилля, що сприяють нашому спільному успіху, а також клієнтам — за довіру, яка є основою нашого видатного зростання», — зазначив Пітер Чаньї, генеральний директор OTP Bank.

У 2026 році OTP Group увійшла до топ-1000 компаній у всіх категоріях, що оцінюються Forbes: 360-те місце за прибутком, 313-те — за активами, 993-тє — за доходом і 658-ме — за ринковою вартістю, що забезпечило загальне 398-ме місце. Це досягнення є особливо значущим, враховуючи, що чотири роки тому компанія ще не входила до топ-1000; відтоді її позиції суттєво покращувалися щороку.

Про OTP Group

OTP Group — одна з найдинамічніших і провідних банківських груп у регіоні Центральної та Східної Європи з високою прибутковістю та стабільною позицією за капіталом і ліквідністю. Нині, маючи майже 40 000 співробітників в 11 країнах Центральної та Східної Європи та Центральної Азії, Група надає універсальні фінансові послуги майже 17,5 мільйонам клієнтів.

Як найактивніший консолідатор у банківському секторі Центральної та Східної Європи, Група успішно придбала та інтегрувала 25 банків із початку 2000-х років.

OTP Group має штаб-квартиру в Угорщині та відзначається диверсифікованою і прозорою структурою власності. Банківська група котирується на Будапештській фондовій біржі з 1995 року.

Теги: #otp_group

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