Міжнародне фінансування та нові партнерства: стратегічні результати «Укрнафти» на URC-2026

Міжнародне фінансування, нові стратегічні партнерства та розвиток проєктів, що зміцнюють енергетичну стійкість України.

Саме такими стали ключові результати участі АТ «Укрнафта» у Конференції з питань відновлення України Ukraine Recovery Conference 2026.

У межах конференції компанія поглибила співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку, а також міжнародними партнерами з Королівства Норвегії та Королівства Нідерландів.

Одним із ключових результатів стало підписання грантової угоди з ЄБРР, відповідно до якої «Укрнафта» отримає 44,6 млн євро на розвиток розподіленої генерації. Кошти будуть спрямовані на закупівлю та встановлення газопоршневих установок загальною потужністю близько 62 МВт на виробничих майданчиках компанії.

Реалізація проєкту дозволить підвищити енергетичну незалежність виробничих об’єктів, забезпечити безперервність видобутку в умовах воєнних ризиків та зробити додатковий внесок у зміцнення енергосистеми України.

«Довіра міжнародних партнерів не виникає в момент підписання угоди — вона формується завдяки послідовним змінам у корпоративному управлінні, прозорості та якості реалізації проєктів. Партнерство з ЄБРР та підтримка урядів Норвегії й Нідерландів підтверджують, що “Укрнафта” є надійним партнером для реалізації стратегічних проєктів, які зміцнюють енергетичну стійкість України», — зазначив голова Наглядової ради АТ «Укрнафта» Тімоті Додсон.

Окрім підписання угод, члени Наглядової ради та менеджмент компанії провели низку зустрічей із представниками міжнародних фінансових інституцій, європейських та американських компаній, інвесторами й потенційними партнерами.

Також у ході конференції обговорювали перспективи розвитку української нафтовидобувної галузі, можливості залучення міжнародного фінансування, обмін найкращою міжнародною експертизою та реалізацію нових інвестиційних проєктів у сфері енергетики.

«Під час зустрічей із міжнародними фінансовими інституціями та партнерами ми побачили високий рівень зацікавленості у подальшій співпраці з “Укрнафтою”. Сьогодні міжнародні партнери оцінюють не лише якість проєктів, а й якість корпоративного управління, фінансову дисципліну та здатність компанії реалізовувати масштабні інвестиційні програми. Саме ці фактори відкривають нові можливості для залучення фінансування, необхідного для відновлення та модернізації української енергетики», — зазначила незалежна членкиня Наглядової ради АТ «Укрнафта» Катерина Кузнецова.

Ukraine Recovery Conference 2026 стала для «Укрнафти» важливим майданчиком для розвитку міжнародного партнерства, залучення фінансування та просування українських енергетичних проєктів на міжнародному рівні. Компанія продовжує працювати над реалізацією ініціатив, що зміцнюють енергетичну безпеку України та сприяють її довгостроковому відновленню.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.