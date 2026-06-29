Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
10:11 29.06.2026

Міжнародне фінансування та нові партнерства: стратегічні результати «Укрнафти» на URC-2026

3 хв читати

Міжнародне фінансування, нові стратегічні партнерства та розвиток проєктів, що зміцнюють енергетичну стійкість України.

Саме такими стали ключові результати участі АТ «Укрнафта» у Конференції з питань відновлення України Ukraine Recovery Conference 2026.

У межах конференції компанія поглибила співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку, а також міжнародними партнерами з Королівства Норвегії та Королівства Нідерландів.

Одним із ключових результатів стало підписання грантової угоди з ЄБРР, відповідно до якої «Укрнафта» отримає 44,6 млн євро на розвиток розподіленої генерації. Кошти будуть спрямовані на закупівлю та встановлення газопоршневих установок загальною потужністю близько 62 МВт на виробничих майданчиках компанії.

Реалізація проєкту дозволить підвищити енергетичну незалежність виробничих об’єктів, забезпечити безперервність видобутку в умовах воєнних ризиків та зробити додатковий внесок у зміцнення енергосистеми України.

«Довіра міжнародних партнерів не виникає в момент підписання угоди — вона формується завдяки послідовним змінам у корпоративному управлінні, прозорості та якості реалізації проєктів. Партнерство з ЄБРР та підтримка урядів Норвегії й Нідерландів підтверджують, що “Укрнафта” є надійним партнером для реалізації стратегічних проєктів, які зміцнюють енергетичну стійкість України», — зазначив голова Наглядової ради АТ «Укрнафта» Тімоті Додсон.

Окрім підписання угод, члени Наглядової ради та менеджмент компанії провели низку зустрічей із представниками міжнародних фінансових інституцій, європейських та американських компаній, інвесторами й потенційними партнерами.

Також у ході конференції обговорювали перспективи розвитку української нафтовидобувної галузі, можливості залучення міжнародного фінансування, обмін найкращою міжнародною експертизою та реалізацію нових інвестиційних проєктів у сфері енергетики.

«Під час зустрічей із міжнародними фінансовими інституціями та партнерами ми побачили високий рівень зацікавленості у подальшій співпраці з “Укрнафтою”. Сьогодні міжнародні партнери оцінюють не лише якість проєктів, а й якість корпоративного управління, фінансову дисципліну та здатність компанії реалізовувати масштабні інвестиційні програми. Саме ці фактори відкривають нові можливості для залучення фінансування, необхідного для відновлення та модернізації української енергетики», — зазначила незалежна членкиня Наглядової ради АТ «Укрнафта» Катерина Кузнецова.

Ukraine Recovery Conference 2026 стала для «Укрнафти» важливим майданчиком для розвитку міжнародного партнерства, залучення фінансування та просування українських енергетичних проєктів на міжнародному рівні. Компанія продовжує працювати над реалізацією ініціатив, що зміцнюють енергетичну безпеку України та сприяють її довгостроковому відновленню.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #urc_2026 #укрнафта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:19 28.06.2026
Minderoo Foundation надасть $500 тис. на розвиток проєкту "Безпечна школа" фундації Олени Зеленської

Minderoo Foundation надасть $500 тис. на розвиток проєкту "Безпечна школа" фундації Олени Зеленської

18:28 27.06.2026
План зовнішнього фінансування держбюджету-2026 забезпечений, 2027 рік ще має питання – Мінфін на URC 2026

План зовнішнього фінансування держбюджету-2026 забезпечений, 2027 рік ще має питання – Мінфін на URC 2026

17:34 27.06.2026
URC 2026 відзначилася першими шістьма меморандумами між компаніями з сектору ОПК

URC 2026 відзначилася першими шістьма меморандумами між компаніями з сектору ОПК

16:32 27.06.2026
Україні треба переосмислити бізнес-модель "Укрзалізниці" та індексувати вантажні тарифи – ЄБРР

Україні треба переосмислити бізнес-модель "Укрзалізниці" та індексувати вантажні тарифи – ЄБРР

14:16 27.06.2026
Міненерго прозвітувало з URC 2026 про EUR550 млн міжнародної підтримки до зими та 28 угод на EUR2 млрд на розвиток

Міненерго прозвітувало з URC 2026 про EUR550 млн міжнародної підтримки до зими та 28 угод на EUR2 млрд на розвиток

15:18 26.06.2026
"Укрнафта" отримає EUR44,6 млн гранту ЄБРР для будівництва генпотужностей – Корецький

"Укрнафта" отримає EUR44,6 млн гранту ЄБРР для будівництва генпотужностей – Корецький

11:59 25.06.2026
Сталий розвиток та декарбонізація: «Укрнафта» вивчає досвід ORLEN

Сталий розвиток та декарбонізація: «Укрнафта» вивчає досвід ORLEN

18:23 24.06.2026
РФ вдарила по АЗК "Укрнафти" та об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині, серйозно постраждала працівниця станції – Корецький

РФ вдарила по АЗК "Укрнафти" та об'єктах "Нафтогазу" на Полтавщині, серйозно постраждала працівниця станції – Корецький

14:12 18.06.2026
«Укрнафта» та «ОТП Банк» оголосили про стратегічне партнерство

«Укрнафта» та «ОТП Банк» оголосили про стратегічне партнерство

13:20 18.06.2026
"Укрнафта" та ОТП Банк оголосили про стратегічне партнерство

"Укрнафта" та ОТП Банк оголосили про стратегічне партнерство

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

У Києві відбудеться Форум єдності: панельна дискусія про демократію, економіку та роль армії

Порошенко у Львові: українці мають усвідомити глобальну силу своєї культури

Іноземні інвестори готові вкладати в українську нерухомість за наявності готової бізнес-моделі та прозорої дохідності - співвласник Standard One

Moneyveo продовжує підтримувати ініціативи для ветеранів: в Ірпені відбувся Чемпіонат України з боксу

Україні потрібна економіка майбутнього, а не відбудова старих індустрій - Порошенко

Як перейти на службу до лав бригади "Азов"

Історії незламності та приналежності: виставка про біженців та осіб без громадянства, які відбудовують своє життя в Україні

У Росії закінчується тил: навіть Сибір перестав почуватися безпечним

Офіційна позиція ТОВ "Ланіта Інвест" щодо ситуації навколо ТРЦ Ocean Plaza

NEQSOL Academy відкриває безкоштовну навчальну платформу SkillHub

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА