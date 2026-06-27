Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:20 27.06.2026

Порошенко у Львові: українці мають усвідомити глобальну силу своєї культури

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Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час поїздки у Львів взяв участь у дискусії на Форумі культури разом із письменником Юрієм Андруховичем, керівником Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євгеном Нищуком та ректором Львівської національної академії мистецтв Василем Косівим. Модерувала дискусію народна депутатка Софія Федина.

На думку Порошенка, українська культура це саме та мʼяка сила, яка формує національний оптимізм, спонукає людей пишатися і поважати себе у світі. 

«З учасниками нашої сьогоднішньої розмови відбулося три дуже важливих історичних події. Політична революція – бо Помаранчева революція, коли ми вперше перемогли комуністів, відіграла неймовірно важливу роль в історії України. І діячі культури там були рушійною силою», – нагадав пʼятий президент. 

«Друга революція – це Революція Гідності, або європейська революція. Вона призвела до того, що першочерговим завданням української влади стали армія, мова, віра, ЄС і НАТО. Такого ніколи не було до 2013 року. І цей порядок денний допомогли сформувати діячі культури», – наголосив Порошенко.

«Я би сказав, що це була воєнна революція, тому що внаслідок цього ми почали будувати армію. І завдяки цьому Україна збережена. Бо найкращий, найпереконливіший наш дипломат сьогодні – це Збройні Сили України. А мова, якою він вміє розмовляти, це мова сили, яку нарешті розуміють наші вороги. Тому роль Революції Гідності як воєнної революції була дуже важлива», – переконаний Петро Порошенко.

«А в 2026 році, це питання життя і смерті, в Україні має відбутися культурна революція. Ця культурна революція пов’язана з нашим членством в Європейському Союзі. Вона пов’язана з демократією, зі свободою слова. Вона пов’язана з національним оптимізмом, з тим, що українці навчилися поважати себе і примушують поважати себе в світі», – вважає Порошенко. 

«Хоча ми до цього довго йшли. Я під час своєї каденції вперше за історію України визнав вояків ОУН-УПА, прирівняв їх до прав ветеранів Другої світової війни. Ми змушували поважати Україну м’якою силою. Цей процес тоді був початий, і я точно переконаний, зараз він не має зупинятися. Бо це наша справа, наших істориків, наших митців, наших діячів культури самостійно визначати наших героїв, нікого не питаючи дозволу. І навпаки, позбавитись радянських чи советських героїв», – вважає Порошенко.

«Українська культура зараз говорить так голосно і так добре чути, що навіть російське нявкання не завадить», – переконаний пʼятий президент. 

Теги: #культура #львів #порошенко

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