Іноземні інвестори готові вкладати в українську нерухомість за наявності готової бізнес-моделі та прозорої дохідності - співвласник Standard One

Іноземні інвестори готові розглядати українську нерухомість як інвестиційний актив, якщо девелопер пропонує не презентації та обіцянки, а готовий продукт, зрозумілу бізнес-модель, прозору фінансову логіку і можливість виходу з інвестиції, заявив співвласник компанії Standard One Олександр Овчаренко під час виступу на Forbes Development 2026.

“Іноземний інвестор має бачити не красиві обіцянки чи картинки, а готовий продукт, готову бізнес-модель. Інвестор має розуміти всі ризики, які він несе, період окупності, дохідність, а також обов'язково екзит з цієї інвестиції”, - зазначив Овчаренко.

За його словами, вимоги іноземних інвесторів до девелоперських проєктів принципово не змінилися ані до повномасштабної війни, ані під час неї. Ключовими залишаються прозорість, зрозуміла структура інвестиції, підтверджена модель роботи та наявність реалізованих кейсів.

У Standard One зазначають, що такий підхід компанія вже реалізувала у своєму першому проєкті S1 ВДНГ. З 660 квартир у проєкті 235 придбали нерезиденти, зокрема інвестори з Ізраїлю, США, країн ЄС та Південної Кореї.

За словами Овчаренка, інтерес іноземних покупців пояснюється зрозумілістю моделі build-to-rent, яка давно працює на ринках ЄС, США та Великої Британії. Такий формат дозволяє інвестору оцінити механіку роботи активу, очікувану дохідність і можливий сценарій виходу з інвестиції.

“Ми запропонували ринку реальний продукт, реальну модель, формат дохідної нерухомості build-to-rent, який працює в розвинених країнах Європейського Союзу, США, Великої Британії вже декілька десятків років. Ринок Польщі в орендній житловій нерухомості за останні роки зріс у 10 разів. Тому ця модель перевірена”, - наголосив Овчаренко.

У компанії зазначають, що дохідність девелоперських проєктів Standard One становить від 10% річних у доларах без капіталізації. За оцінкою Овчаренка, це суттєво вище, ніж орієнтовні 4,5% річних, які можуть пропонувати, зокрема, ізраїльський або американський ринки нерухомості.

“Саме різниця у дохідності робить українську нерухомість цікавою для іноземного інвестора, який звик до нижчих ставок у себе вдома і шукає ефективніші можливості для розміщення капіталу”, - зазначив співвласник Standard One.

Водночас іноземні інвестори, які мали негативний досвід роботи з українським ринком у попередні роки, повертаються до інвестицій обережно. Для них важливими є прозорість девелопера, фінансова звітність, юридична структура проєкту та підтверджені результати.

Овчаренко також зазначив, що сучасний інвестор став більш прагматичним: він прагне диверсифікувати ризики, вкладатися в ліквідні проєкти з меншим чеком і дедалі частіше розглядає формат колективних інвестицій.

Відповіддю на цей запит у групі називають S1 REIT - інвестиційну компанію у складі S1 Group, яка дозволяє інвестувати в дохідну нерухомість від 1 тис. грн і отримувати дохідність, аналогічну дохідності власника окремої квартири.

Standard One - українська девелоперська компанія, що розвиває формат дохідної житлової нерухомості build-to-rent. Компанія реалізує проєкти під брендом S1 та розвиває інвестиційні інструменти для участі приватних інвесторів у сегменті орендної нерухомості.