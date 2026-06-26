Moneyveo продовжує підтримувати ініціативи для ветеранів: в Ірпені відбувся Чемпіонат України з боксу

20 червня в Ірпені відбувся Чемпіонат України з боксу серед ветеранів бойових дій — подія, що об'єднала захисників України, які після служби та важких випробувань проходять шлях відновлення та повернення до активного життя. Соціальним партнером чемпіонату виступила компанія Moneyveo.

Турнір організували Ліга боксу ветеранів та SPARTABOX. Змагання стали не лише спортивним заходом, а й важливою платформою для фізичної та психологічної реабілітації захисників через спорт.

Для багатьох учасників вихід на ринг — це символ нового етапу життя. Етап відновлення після поранень і пережитого досвіду потребує підтримки, професійного супроводу та віри у власні сили. І саме спорт допомагає долати фізичні наслідки поранень, знаходити підтримку однодумців та ставити перед собою нові цілі.

Особливу цінність таких чемпіонатів створює не лише спортивна складова. Вони формують сильну ветеранську спільноту, де люди підтримують одне одного, мотивують, обмінюються досвідом, допомагають адаптуватися до цивільного життя та проходять цей шлях разом. Відчуття плеча побратимів, які пережили схожі випробування, нерідко стає одним із найважливіших факторів реабілітації.

Підготовка спортсменів до змагань базується насамперед на принципах безпеки та врахуванні індивідуальних можливостей кожного учасника. Перед участю у чемпіонаті кожен боксер проходить медичний огляд, щоб лікарі могли оцінити його фізичний стан і готовність до навантажень. Водночас із ветеранами працюють тренери, які мають досвід роботи з людьми після поранень і розуміють особливості їхнього фізичного стану. Вони адаптують тренування до індивідуальних можливостей кожного спортсмена, допомагаючи безпечно повертатися до навантажень. У цьому контексті бокс — це насамперед не про боротьбу із суперником. Це безпечний спосіб дати вихід емоціям, зменшити внутрішню напругу, повернути дисципліну та концентрацію.

«За підтримки партнерів ми будуємо простір, де ветерани можуть тренуватися, підтримувати один одного, відновлювати соціальні зв'язки та ставити перед собою нові цілі. Дякуємо компанії Moneyveo за постійну підтримку та залученість у розвиток ветеранського спорту», — зазначив керівник SpartaBox Faniian Promotions Ігор Фаніян.

Moneyveo стверджує: бізнес має бути активною частиною відновлення країни та інвестувати у проєкти, що створюють довгостроковий суспільний ефект. Одним із ключових напрямів соціальної відповідальності компанії є підтримка ветеранів — людей, які стали на захист України, боронили її свободу та майбутнє.

«Для нас підтримка ветеранських ініціатив — це насамперед про створення можливостей. Спорт об'єднує людей, допомагає знаходити нові цілі, підтримувати фізичну форму та залишатися частиною активної спільноти. Саме тому Moneyveo долучилася до Чемпіонату України з боксу серед ветеранів як соціальний партнер. Ми раді підтримати подію, яка дає учасникам простір для розвитку, спілкування та нових досягнень», — прокоментував СЕО Moneyveo Сергій Сінченко.

Захід відбувся за підтримки Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства молоді та спорту України, Київської обласної державної адміністрації, Київської обласної військової адміністрації, Броварської міської ради, Патрульної поліції України та соціального партнера Moneyveo.