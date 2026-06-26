Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:20 26.06.2026

Україні потрібна економіка майбутнього, а не відбудова старих індустрій - Порошенко

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Україні потрібна економіка майбутнього, а не відбудова старих індустрій - Порошенко
Фото: https://eurosolidarity.org/2026/06/26/

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що стратегія розвитку повоєнної України має ґрунтуватися на створенні економіки майбутнього, а не на відновленні застарілих галузей.

Виступаючи на Міжнародному економічному форумі у Львові, він наголосив, що основу цієї стратегії становить принцип "трьох М" – moral, modern і mystery, повідомляється на сайті "Європейської солідарності".

"Економіка має бути моральною, сучасною і вражаючою. Це те, чим Україна здивує світ", – сказав політик.

Він зауважив, що стратегічною помилкою путіна стало хибне уявлення про розвиток глобальної економіки, яка не визначається захопленням територій, ресурсів чи промислової бази.

За словами лідера "Європейської солідарності", прикладом правильних інвестицій є підтримка американським фондом українських компаній у сфері штучного інтелекту та виробництва дронів, а не видобутку корисних копалин.

Порошенко підкреслив, що ключовою умовою розвитку інноваційної економіки є членство України в Європейському Союзі, що забезпечить повернення українців з-за кордону та прихід прямих іноземних інвестицій.

"Ми маємо потрапити до списку чотирьох країн, які вступлять до ЄС до 2029 року", – резюмував він.

Теги: #європейська_солідарність #відбудова #порошенко #економіка

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