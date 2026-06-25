Як перейти на службу до лав бригади "Азов"

Фото: (с) АЗОВ

Кожен, хто зараз тягне лямку, хоче знати, що його зусилля реально на щось впливають. Якщо ви вже маєте за плечима бої, але хочете змінити місце служби й стати до лав «Азову» — зараз це зробити значно простіше, ніж раніше, адже основні паперові клопоти вдалося прибрати. Якщо ви вже маєте бойовий досвід і хочете перевестися з ЗСУ в НГУ, ми допоможемо пройти цей шлях без зайвої тяганини.

Чому обирають «Азов»?

«Азов» — це передусім люди, яким довіряєш як самому собі. Ми навчилися битися так, щоб досягати результату з мінімальними втратами. Це не приходить саме по собі: ми постійно вчимося, тримаємо стрій і чітко усвідомлюємо свою мету. Перехід до нас — це вибір для тих, хто хоче бути там, де зараз найгарячіше, і працювати пліч-о-пліч з тими, хто тримає фронт.

Підготовка та розвиток

Окрім бойових завдань, ми приділяємо величезну увагу внутрішньому середовищу. В «Азові» ви не просто «номер розрахунку», ви — частина екіпажу чи відділення, де кожен знає маневр кожного.

Наша система навчання побудована так, що навіть досвідчений боєць знайде для себе щось нове: від роботи з найсучаснішими дронами до вдосконалення навичок у тактичній медицині. Ми цінуємо ініціативу, тому кожен, хто хоче розвиватися, отримує для цього всі умови.

Технологічне забезпечення

Сучасна війна — це змагання технологій, тому ми постійно оновлюємо технічну базу. Від надійного зв'язку до високоточних засобів ураження — ми дбаємо про те, щоб бійці мали все необхідне для виконання поставлених цілей.

Наші майстерні безпілотних систем та технічного обслуговування працюють без вихідних, адаптуючи обладнання під умови конкретної ділянки фронту. Приєднуючись до нас, ви отримуєте можливість працювати з найкращим спорядженням, яке реально рятує життя.

Як це працює зараз?

Раніше переведення було справжнім випробуванням на терпіння. Тепер усе стало простіше завдяки застосунку «Армія+». Більше не треба місяцями чекати на розгляд рапорту в паперовому вигляді.

Що треба зробити:

Отримайте рекомендаційний лист. Це найважливіший етап. Зв'яжіться з нашими рекрутерами — лист від нас є підставою, яка значно пришвидшує процес. Подайте рапорт в «Армії+». Зайдіть у застосунок, перейдіть до розділу «Рапорти» — «Зміна місця служби». Оберіть напрямок. Вкажіть «Із ЗСУ до НГУ» та виберіть нашу 12-ту бригаду (в/ч 3057).

Кілька моментів, які варто врахувати:

Ви маєте бути чинним військовим і служити у ЗСУ не менше пів року;

Обов'язково додайте до рапорту фото чи скан свого військового документа;

Пам'ятайте, що рекомендаційний лист від «Азову» дає вам перевагу, тому не пропускайте цей крок.

Що далі?

Після того, як ви до нас переведетеся, ви пройдете вхідний контроль. Це не іспит, а можливість для нас зрозуміти, у чому ви сильні, а де вам може знадобитися додатковий вишкіл. Ми хочемо бути впевнені, що ви готові до завдань і почуваєтеся своїм серед побратимів. Ми вкладаємо час і ресурси в кожного бійця, бо наша сила — у людях.

Час діяти

«Азов» — для тих, хто знає ціну перемоги та не зупиняється на досягнутому. Якщо ви готові працювати з найкращими та посилювати наш стрій — переходьте на офіційний сайт azov.org.ua, дивіться умови та заповнюйте анкету.

Чекаємо на тих, хто готовий працювати з нами в одному строю.