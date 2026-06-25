Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:59 25.06.2026

Сталий розвиток та декарбонізація: «Укрнафта» вивчає досвід ORLEN

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Команда «Укрнафти» відвідала штаб-квартиру ORLEN у Варшаві,  щоб ознайомитися з практичним досвідом у сфері сталого розвитку, декарбонізації та енергетичного переходу однієї найбільших енергетичних компаній Центральної Європи.

Візит відбувся в межах розробки Корпоративного плану дій у сфері клімату та сталого розвитку «Укрнафти» за підтримки проєкту технічного співробітництва Європейського банку реконструкції та розвитку у межах Фонду корпоративного кліматичного управління (CCGF).

Протягом візиту представники «Укрнафти», Групи Нафтогаз, ORLEN, EY та ЄБРР обговорили практичні механізми інтеграції ESG-принципів у діяльність енергетичних компаній, впровадження європейських стандартів звітності, побудову системи управління кліматичними ризиками, реалізацію проєктів енергетичного переходу та виявлення нових бізнес-можливостей у сфері енергетичної трансформації.

Особливу увагу учасники приділили питанням корпоративного управління, декарбонізації виробничих процесів, залучення фінансування, роботи з ланцюгами постачання та підготовки до вимог європейського регулювання.

«Сьогодні енергетичні компанії змінюються значно швидше, ніж будь-коли раніше. Для «Укрнафти» важливо не лише впроваджувати окремі ESG-ініціативи, а будувати сучасну систему управління, яка враховує питання сталого розвитку на всіх рівнях — від інвестиційних рішень до операційної діяльності. Попри виклики воєнного часу, ми інтегруємо найкращі міжнародні практики у щоденну роботу компанії та формуємо фундамент для залучення фінансування, необхідного для відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури. Досвід ORLEN показує, як ці принципи можуть працювати на практиці та створювати додаткову цінність для бізнесу», — зазначив член правління «Укрнафти» (напрям ESG та енергетичної генерації) Маріс Куніскіс.

«Укрнафта» продовжує впроваджувати найкращі міжнародні практики у сфері корпоративного управління та сталого розвитку, послідовно готуючи компанію до реалізації майбутніх інвестиційних проєктів і поглиблення співпраці з міжнародними партнерами.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #orlen #ukrnafta #укрнафта

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