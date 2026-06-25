Історії незламності та приналежності: виставка про біженців та осіб без громадянства, які відбудовують своє життя в Україні

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) спільно з партнерськими неурядовими організаціями NEEKA, «Рокада», «Право на захист» та «Десяте квітня», а також Музеєм історії міста Києва відкрили фотовиставку «Побачені. Почуті. Захищені. Історії біженців та осіб без громадянства, які відбудовують своє життя в Україні».

Виставка розповідає історії біженців, які були змушені залишити свої країни через війну, насильство чи переслідування, а також людей без громадянства, що живуть без захисту та можливостей, що їх надає громадянство. Попри вимушене переміщення, втрати та невизначеність, усі вони змогли відбудувати своє життя в Україні. Через портрети та особисті історії виставка допомагає побачити за юридичними статусами реальних людей — з їхніми мріями, викликами, силою духу та надією на майбутнє.

Протягом десятиліть Україна приймала людей, які рятувалися від війни та переслідувань, а також працювала над пошуком рішень для осіб без громадянства, демонструючи солідарність із тими, кому не було куди звернутися по захист і підтримку. Сьогодні, однак, історія України відображає обидві сторони вимушеного переміщення. Попри те, що країна й надалі приймає біженців та шукачів захисту з понад 60 країн світу, мільйони українців через повномасштабне вторгнення Росії самі були змушені шукати безпеки за кордоном.

Війна також створила нові виклики для людей, які перебувають під ризиком безгромадянства. Через вимушене переміщення, тимчасову окупацію, втрату документів та перебої в роботі системи реєстрації актів цивільного стану дедалі більше людей опиняються під ризиком залишитися без документального підтвердження свого громадянства та без доступу до основних прав.

«За кожним портретом стоїть людина зі своїми мріями, талантами та планами на майбутнє, яка попри надзвичайні труднощі змогла відбудувати своє життя. Ці історії нагадують нам, що біженців та людей без громадянства визначає не їхній статус чи життєві обставини, а їхні сила, стійкість і внесок у громади, в яких вони живуть», — зазначила Представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт.

Героями виставки стали біженці з Афганістану, Руанди, Сирії та інших країн, які знайшли безпеку в Україні. Деякі з них були змушені рятуватися вдруге після початку повномасштабного вторгнення Росії. Виставка також розповідає історії людей, які на власному досвіді відчули, що означає бути невидимими через безгромадянство. Серед причин — розпад Радянського Союзу, дискримінація окремих меншин, зокрема ромської громади, а також наслідки війни, включно з вимушеним переміщенням, тимчасовою окупацією та втратою особистих документів.

У глобальному контекст виставка розповідає не лише особисті історії, а й нагадує про масштаби вимушеного переміщення та безгромадянства у світі. Сьогодні понад 122 мільйони людей були змушені залишити свої домівки через конфлікти, насильство та переслідування, тоді як мільйони інших досі залишаються без громадянства.

Цього року міжнародна спільнота відзначає 75-ту річницю Конвенції про статус біженців 1951 року та 65-ту річницю Конвенції про скорочення безгромадянства 1961 року — ключових міжнародних документів, які допомогли захистити мільйони людей у всьому світі. Виставка є нагодою замислитися над їхньою актуальністю сьогодні та важливістю забезпечення захисту, правової ідентичності та можливості для кожної людини відчувати себе частиною суспільства.

Виставка буде відкрита для відвідувачів з 24 червня до 6 липня в Музеї історії міста Києва за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 7, м. Київ.

Години роботи: 12:00–19:00 (середа–неділя)

Вхід: вільний

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