Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
15:44 24.06.2026

У Росії закінчується тил: навіть Сибір перестав почуватися безпечним

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Війна дедалі глибше проникає в російські регіони, які ще донедавна вважалися недосяжним тилом. Після атак на військові та промислові об'єкти в різних частинах РФ, а також першого в історії Омської області повідомлення про ракетну небезпеку росіяни почали відкрито обговорювати, чи залишився в країні бодай один безпечний регіон.

Про це свідчать результати щотижневого моніторингу настроїв у російських регіонах, який проводить громадська організація Join Ukraine. Дослідження охопило 40 105 дописів у Telegram із 82 регіонів РФ (411 каналів із сумарним охопленням понад 544 млн переглядів), а також 302 регіональні спільноти у "ВКонтактє", включно з тимчасово окупованими територіями Криму та Донбасу.

Однією з найбільш резонансних подій тижня став удар по підприємству ВНІІР у Чебоксарах, яке працює на російський оборонно-промисловий комплекс. Тема зібрала майже 3 тисячі дописів у 67 регіонах РФ і понад 390 тисяч пересилань. Росіяни активно обговорювали роботу ППО, маршрути польоту безпілотників та масштаби пошкоджень.

 

Водночас справжнім психологічним переломом стала реакція жителів Сибіру. 10 червня мешканці Омської області вперше отримали повідомлення МНС про ракетну небезпеку. Для регіону, який розташований за тисячі кілометрів від українського кордону, це стало шоком.

У коментарях користувачі почали ставити запитання, яке ще донедавна здавалося неможливим: чи залишився в Росії бодай один регіон, який можна вважати тилом.

“Атаки безпілотників поступово стають новою буденністю для багатьох російських регіонів. Жителі Краснодарського краю, Орловської, Тульської, Оренбурзької областей та інших територій дедалі менше емоційно реагують на сам факт тривог і дедалі більше обговорюють, як пристосуватися до життя в умовах постійної загрози” – каже Юлія Єленіч, аналітикиня російського напряму Join Ukraine.

Паралельно зростає критика влади. Частина користувачів прямо пов'язує нову реальність із рішеннями Кремля, інші іронізують над станом укриттів і сумніваються в готовності держави реагувати на надзвичайні ситуації.

Дослідники зазначають, що однією з ключових тенденцій останніх тижнів стало поступове зникнення самого поняття "безпечного тилу". Якщо раніше війна асоціювалася переважно з прикордонними регіонами, то тепер її наслідки дедалі сильніше відчувають навіть у найвіддаленіших частинах Росії.

Крім того, у коментарях росіяни дедалі частіше відкрито критикують військове командування та звинувачують його у нелюдському ставленні до військових. Зокрема, користувачі обурюються повідомленнями про відправлення поранених бійців на штурми, а також стверджують, що за відмову виконувати накази проти них можуть застосовувати дрони. 

Джерело: https://www.joinukraine.org.ua/reports-ukr/gliboka-rosiya-poslanec-kremlya

Теги: #настрої #росія #https_wwwjoinukraineorgua

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