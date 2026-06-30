Втратила дім, але знайшла нові можливості: як "Аптека 9-1-1" підтримує переселенців та інвестує у розвиток співробітників

Втратила дім, але знайшла нові можливості: як "Аптека 9-1-1" підтримує переселенців та інвестує у розвиток співробітників

Після вимушеного переїзду з Куп’янська на Київщину Світлана Руденко не лише знайшла роботу, а й отримала можливість продовжити освіту та будувати кар’єру. Її історія демонструє, як репутація надійного роботодавця, підтримка переселенців та інвестиції в навчання допомагають людям відновлювати життя навіть у часи війни.

Коли навесні 2022 року Світлана Руденко разом із родиною виїжджала з рідного Куп’янська на Харківщині, вона була впевнена: це ненадовго. Здавалося, за кілька тижнів чи місяців життя повернеться у звичне русло. Проте війна змінила все. Її будинок знищили окупанти, а повернення додому досі залишається неможливим через постійні обстріли міста.

Нині Світлана живе у Димері на Київщині разом із дочкою, чоловіком, батьком, родиною сестри та її свекрами. Попри складні обставини, жінка має роботу, підтримку та нові можливості для професійного розвитку.

"Мені пощастило, що я працюю в "Аптеці 9-1-1" неподалік, у Нових Петрівцях. Робота допомагає переживати весь цей жах. Мені дуже подобається колектив, він дуже дружній", — розповідає Світлана.

Її історія — одна з багатьох внутрішньо переміщених осіб, які після вимушеного переїзду змогли не лише знайти стабільну роботу, а й продовжити професійний розвиток. Саме репутація надійного роботодавця та соціально відповідального бізнесу допомагає "Аптеці 9-1-1" залучати й підтримувати фахівців навіть у найскладніші для країни часи.

Світлана обіймає посаду завідувачки аптеки. Вона має медичну освіту та паралельно здобуває професійну фахову фармацевтичну освіту за програмою "Вища Ліга". Уже два роки компанія повністю оплачує її навчання. Цього року Світлана отримає диплом, але на цьому зупинятися не планує — попереду навчання в університеті, яке також фінансуватиме "Аптека 9-1-1".

"Мені дуже подобається навчатися, щодня дізнаюся щось нове. Особливо, коли розумію, що ця освіта допоможе мені підніматися кар’єрними сходинками", — ділиться вона.

Навчання та розвиток у компанії є одним із ключових напрямів кадрової політики "Аптеки 9-1-1". Компанія інвестує у довгостроковий розвиток працівників, повністю фінансуючи здобуття вищої та професійної освіти, а також надаючи консультаційну й організаційну підтримку під час навчання.

Для співробітників, які прагнуть кар’єрного зростання, діє програма "Кар'єрний ліфт". Вона поєднує навчання, менторство та формування кадрового резерву, відкриваючи нові можливості для розвитку всередині компанії.

Додатковим інструментом професійного вдосконалення став корпоративний освітній портал із тренінгами, авторськими курсами та спеціалізованими програмами. Завдяки цьому робота в "Аптеці 9-1-1" для багатьох співробітників стає не лише можливістю працевлаштування, а й платформою для побудови довгострокової кар’єри.

Попри нове життя на Київщині, Світлана продовжує мріяти про повернення до рідного Куп’янська.

"Я дуже хочу, щоб ця жахлива війна закінчилася якнайшвидше нашою перемогою. Хочу повернутися додому, там жити і працювати. Хочу, щоб повернулися близькі та друзі, хочу знову всіх побачити та обійняти", — ділиться Світлана.

Для "Аптеки 9-1-1" підтримка співробітників, допомога переселенцям та інвестиції в освіту є не лише частиною корпоративної культури, а й внеском у відновлення кадрового потенціалу країни та, зокрема, в фармацевтичної галузі.