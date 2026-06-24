Офіційна позиція ТОВ "Ланіта Інвест" щодо ситуації навколо ТРЦ Ocean Plaza

ТОВ "Ланіта Інвест" як міноритарний співвласник ТРЦ Ocean Plaza підтримує зусилля Фонду державного майна України та його голови Дмитра Наталухи, спрямовані на проведення відкритого, конкурентного та прозорого продажу активу. Ми сподіваємося, що процесуальні дії Національної поліції та Офісу Генерального прокурора, пов'язані з перевіркою обставин підготовки ТРЦ Ocean Plaza до приватизації, не вплинуть на строки проведення аукціону, важливого як для держави, так і для подальшого розвитку торговельного центру.

Ми вважаємо, що Фонд державного майна України та Міністерство економіки рухаються у правильному напрямі й послідовно працюють над тим, щоб забезпечити державі найкращий фінансовий результат. Правильним кроком так само буде актуалізація балансової вартості активу як стандартний елемент належної підготовки до прозорого продажу відповідно до чинних процедур. Вона дозволить зафіксувати актуальну економічну базу для формування інвестиційної пропозиції, зменшити простір для спекуляцій навколо вартості активу та посилити позицію держави у взаємодії з ринком.

Ми також підтримуємо рішення сформувати лот, до якого увійдуть державна частка та зобов'язання за кредитом. Така структура робить пропозицію більш зрозумілою та прозорою для потенційного інвестора. Для подальшого підвищення інвестиційної привабливості Ocean Plaza доцільно також розглянути можливість формування повноцінного лота, який передбачатиме придбання частки міноритарного співвласника. Це дозволить потенційному інвестору консолідувати актив, мінімізувати корпоративні ризики та забезпечити ефективне управління ним після придбання.

ТОВ "Ланіта Інвест" розглядає можливість продажу своєї частки за умови отримання належної та економічно обґрунтованої комерційної пропозиції. Як держава, так і міноритарний співвласник зацікавлені у збереженні вартості Ocean Plaza та якнайшвидшому проведенні прозорої приватизації. Поруч завершується будівництво нового великого торговельного центру, що суттєво посилить конкуренцію за орендарів.

Безумовно, прихід нового приватного власника створить умови для більш гнучкого та ефективного управління ТРЦ. Державна модель управління об'єктивно передбачає багаторівневу систему погодження рішень, що в нинішніх непростих ринкових умовах ускладнює оперативне управління активом і швидке реагування на потреби орендарів та зміни конкурентного середовища.

Хочемо також додати, що впродовж усього періоду спільного володіння активом із державою дивіденди не розподілялися і не виплачувалися ані приватному, ані державному співвласнику. Кошти, які генерував ТРЦ, спрямовувалися на сплату відсотків за кредитом. Відповідні платежі надходили Фонду як кредитору та спрямовувалися державою на підтримку Сил оборони України.

ТОВ "Ланіта Інвест" підтримує подальші кроки Фонду щодо актуалізації оцінки активу, формування цілісної інвестиційної пропозиції та проведення відкритого конкурентного аукціону. Ми переконані, що конструктивна взаємодія держави та співвласників дозволить зберегти максимальну вартість Ocean Plaza, забезпечити його подальший розвиток і отримати найкращий фінансовий результат для держави.