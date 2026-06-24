NEQSOL Academy відкриває безкоштовну навчальну платформу SkillHub

24 червня, 2026 – NEQSOL Academy - корпоративна навчальна екосистема міжнародної групи компанії NEQSOL Holding, оголосила про запуск SkillHub — нової цифрової навчальної платформи, яка відкрита для всіх охочих і створена для розширення можливостей людей на кожному етапі їхнього професійного та особистого шляху. SkillHub безкоштовно надає актуальні навички та компетенції, необхідні для досягнення успіху в сучасному технологічному світі, що швидко змінюється.

Завдяки першокласному навчальному контенту від CrossKnowledge та повному фінансуванню з боку NEQSOL Holding, SkillHub від NEQSOL Academy надає доступ до ресурсів для професійного розвитку, які допомагають формувати навички у сфері штучного інтелекту, лідерства, комунікацій, основ бізнесу та особистої ефективності.

Платформа SkillHub пропонує гнучкий процес навчання, доступний з будь-яких пристроїв та локацій за принципом «Будь-де і будь-коли». Функціонал SkillHub забезпечується CrossKnowledge — глобальним постачальником рішень для цифрового навчання, якому довіряють провідні організації, серед яких BlackRock, BNP Paribas, Schneider Electric, Orange, Sanofi, Carrefour та ArcelorMittal. Контент платформи розроблено у співпраці з експертами та викладачами, афілійованими з такими інституціями, як Harvard, Stanford, INSEAD, Cambridge, Wharton, London Business School та HEC Paris. Платформа побудована на базі Enocta — партнера NEQSOL Academy з систем управління навчанням.

«Для NEQSOL Holding навчання та професійний розвиток є важливим елементом розбудови сильної організації та громад в цілому. Ми шукали платформу, яка б поєднувала в собі академічну досконалість та перевірений світовий досвід, — підкреслив Meric Tunc, головний директор з людського капіталу NEQSOL Holding. — CrossKnowledge поєднує високоякісний контент, визнане експертне лідерство та захопливий досвід цифрового навчання, який відповідає потребам сучасних студентів».

«SkillHub має опцію україномовного інтерфейсу, а значна частка навчальних програм доступна англійською мовою. Впевнений, що SkillHub, завдяки відкритому доступу до високоякісних навчальних ресурсів, забезпечить нові можливості для розвитку молодих спеціалістів» – зазначив Володимир Лавренчук, регіональний директор NEQSOL Holding в Україні.

Доступ до NEQSOL Academy SkillHub: https://neqsolacademy.com /

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Про NEQSOL Holding

NEQSOL Holding — це диверсифікована міжнародна група компаній, яка здійснює діяльність в 11 країнах та працює у сферах енергетики, телекомунікацій, високих технологій, будівництва та гірничодобувної промисловості. Група обслуговує понад 25 мільйонів клієнтів і налічує більше ніж 20 000 співробітників по всьому світу.

Про NEQSOL Academy

NEQSOL Academy — це корпоративна навчальна екосистема, створена для сприяння безперервному навчанню, професійній майстерності та обміну знаннями всередині групи компаній NEQSOL Holding. Пропонуючи передові можливості навчання кількома мовами, Академія підтримує співробітників та зовнішню аудиторію за допомогою інноваційних програм розвитку відповідно до свого головного принципу: «Будь-де і будь-коли».

Про CrossKnowledge

CrossKnowledge — світовий лідер у сфері рішень для цифрового навчання, який допомагає організаціям розвивати потенціал робочої сили завдяки поєднанню експертного контенту, технологій навчання та професійних послуг. Уже понад 20 років CrossKnowledge підтримує провідні міжнародні організації у формуванні навичок, орієнтованих на майбутнє, та розвитку культури безперервного навчання.