У Києві відбудеться Форум єдності: панельна дискусія про демократію, економіку та роль армії

Запрошуємо до участі у першому в Україні Форумі єдності. Захід відбудеться в Києві 30 червня 2026 року.

Форум єдності – масштабний публічний захід, організований Громадсько-військовим рухом (ГВР). Форум спрямований на створення нової системи взаємодії між суспільством і державою та проводиться вперше в історії України.

Учасники Форуму – провідні українські експерти, науковці, журналісти, військові, ветерани, представники бізнесу, громадянського суспільства та волонтерських рухів – обговорять ключові виклики, що визначать майбутнє України.

Серед тем Форуму: єдність українського суспільства як основа стійкості України; оборонна демократія як новий суспільно-політичний устрій України; ефективна протидія корупції; реіндустріалізація економіки та роль Сил оборони у формуванні нового суспільного договору.

До участі у Форумі запрошено представників Офісу Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради України.

Модератор Форуму: Дмитро Тузов.

Час проведення: 11:00-18:00 (початок реєстрації о 10:30).

ТЕМИ ПАНЕЛЕЙ

Панель 1: «Демократична, не корупційна Україна»

Модератор: Дмитро Тузов

Учасники: Ігор Коліушко, Ярослав Юрчишин, Сергій Квіт, Ігор Жданов.

Панель 2: «Вистояти у війні та не програти відбудову»

Модератор: Вадим Денисенко

Учасники: Ігор Бураковський, Віктор Галасюк, Антон Мельник, Олена Сидоренко.

Панель 3: «Армія, ветерани, волонтери: сила, яка захищає державу та забезпечить мир»

Модератор: Юрій Міндюк

Учасники: Андрій Юсов, Олексій Івашин, Сергій Місюра, Алім Насіров, Олександр Голопотелюк.

ПРО ОРГАНІЗАТОРА

ГО «Громадсько-військовий рух» (ГВР) – всеукраїнська громадська організація, що об'єднує ветеранів, волонтерів та активних громадян. Місія ГВР – посилення суспільної єдності та підтримка стійкості України в умовах збройного протистояння з Росією. Сайт: gvr.org.ua.

АКРЕДИТАЦІЯ ЗМІ

🔒 З міркувань безпеки: адреса проведення Форуму надається особисто після реєстрації акредитованих представників ЗМІ. Локація: Київ.

⚠ Правило для медіа: з міркувань безпеки прохання не публікувати будь-які матеріали Форуму до 19:00 30.06.2026.

Контакти для акредитації: [email protected]

тел.: +38 073 105 65 66

Форма для реєстрації медіа та журналістів: https://forms.gle/gNNMwhYB7drhDMkb8