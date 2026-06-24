Релокація і робота за кордоном: який рівень англійської реально потрібен

Питання «який рівень англійської потрібен для роботи за кордоном» звучить дуже просто. Наче можна відкрити таблицю, знайти свою професію, побачити навпроти неї B1, B2 або C1 і спокійно пакувати валізу. Але в реальному житті все трохи складніше. І, на щастя, не так страшно, як іноді здається.

Для більшості спеціалістів, які планують працювати за кордоном або в міжнародному середовищі, головний орієнтир - рівень B2 за шкалою CEFR. Це той момент, коли англійська вже перестає бути шкільним предметом і стає робочим інструментом. Людина може підтримати розмову, пояснити свою думку, поставити уточнювальні питання, написати листа, зрозуміти колег на зустрічі й не зависати щоразу, коли хтось говорить швидше, ніж диктор у навчальному аудіо.

Але важливо не перебільшувати. B2 - це не «говорю як носій». Це не обов’язково ідеальна вимова, бездоганна граматика і словниковий запас на всі випадки життя, включно з тонкощами британської іронії. B2 - це робоча самостійність. Ви можете виконувати свої задачі англійською, не потребуючи постійного перекладача в голові або поряд із собою.

Рівень B1 теж не варто списувати з рахунків. Із ним можна працювати на багатьох позиціях, особливо якщо комунікація не є центральною частиною ролі. Наприклад, якщо задачі більш технічні, повторювані або прив’язані до чітких інструкцій. Але B1 часто створює стелю. Людина ніби може працювати, але важче проходить співбесіди, повільніше адаптується, уникає складних розмов і не завжди може показати свій справжній професійний рівень. Знання є, досвід є, а англійська стоїть у дверях, як охоронець у клубі: «Сьогодні не проходите».

C1 потрібен не всім. Це рівень для тих, у кого мова є одним із головних робочих інструментів. Менеджмент, продажі, консалтинг, HR, викладання, переговори, публічні виступи, робота з документацією високої складності. Там, де потрібно не просто «донести думку», а впливати, переконувати, згладжувати конфлікти, презентувати, вести складні дискусії й швидко реагувати на нюанси.

Одна з найчастіших помилок перед релокацією - плутати англійську для співбесіди з англійською для роботи. Це два різні світи, хоч і живуть по сусідству.

Співбесіда - це окремий жанр. Там потрібно вміти розповісти про себе, пояснити досвід, описати сильні сторони, відповісти на незручні питання, не розгубитися від стресу і не почати речення з «How to say...» п’ять разів поспіль. До співбесіди можна підготуватися досить швидко, якщо вже є базовий рівень. Можна пропрацювати типові питання, вивчити лексику своєї сфери, відрепетирувати відповіді, зібрати кілька сильних історій про досвід.

Але потім починається щоденна робота. І тут англійська показує свій справжній характер.

На роботі потрібно розуміти колег із різними акцентами. Один говорить швидко, другий ковтає половину слів, третій використовує жаргон, четвертий пише повідомлення так, ніби економить літери для онуків. Потрібно читати внутрішні документи, брати участь у мітингах, реагувати на зміни, домовлятися про дедлайни, уточнювати задачі, іноді говорити «я не згоден» так, щоб це звучало професійно, а не як дипломатична аварія.

Саме тому багато людей після переїзду відчувають дивний контраст: співбесіду пройшли, роботу отримали, а в перші місяці все одно важко. Не тому, що рівень «поганий». А тому, що навчалися не під ті ситуації. Готувалися до входу, але не до життя всередині.

Ще одна пастка - самооцінка. Особливо у тих, хто давно читає англійською, дивиться відео, серіали або слухає подкасти. Пасивне розуміння часто росте швидше, ніж активне мовлення. Людина може чудово зрозуміти статтю, але розгубитися, коли треба за 20 секунд пояснити свою думку на дзвінку. Мозок у цей момент поводиться як старий комп’ютер із відкритими 47 вкладками: усе ніби є, але нічого не відкривається вчасно.

Тому перед релокацією корисно не просто думати «я приблизно Intermediate», а чесно перевірити рівень за CEFR. І бажано оцінювати не лише граматику, а й говоріння, слухання, письмо та робочі сценарії. Бо людина може знати часи, але не вміти впевнено провести короткий дзвінок. Або добре говорити на побутові теми, але губитися в професійній лексиці.

Рівень англійської залежить і від країни, і від сфери. В одних компаніях англійська буде основною мовою комунікації. В інших вона потрібна лише для документації, листування або контактів із міжнародними клієнтами. У великих містах і міжнародних командах вимоги зазвичай вищі. У локальних компаніях іноді достатньо нижчого рівня, але для кар’єрного зростання англійська все одно швидко стає важливою.

Для IT, фінансів, маркетингу, логістики, медицини, освіти, сервісу чи управління вимоги теж різні. Наприклад, розробнику іноді достатньо впевнено розуміти задачі, писати короткі повідомлення і брати участь у дейліках. А менеджеру проєктів потрібна мова для переговорів, конфліктних ситуацій, презентацій, звітів і пояснення складних рішень. Формально обидва можуть мати B2, але наповнення цього B2 буде різним.

Саме тут починається найважливіше: готувати потрібно не «англійську взагалі», а англійську під конкретну роль. Якщо Ви плануєте працювати у сфері клієнтського сервісу, потрібно тренувати живі діалоги, скарги, уточнення, ввічливі формулювання. Якщо Ви йдете в IT, потрібні мітинги, технічні обговорення, статуси, листування, співбесіди. Якщо ціль - менеджерська позиція, фокус має бути на аргументації, презентаціях, переговорах і точності формулювань.

Системно таку підготовку вибудовує Business Language: спочатку визначається реальний рівень, потім ціль, а далі програма підлаштовується під ті ситуації, з якими людина справді зіткнеться після релокації або на міжнародній роботі. Не абстрактний «розмовний курс», де сьогодні тема їжі, завтра погоди, післязавтра щасливих єнотів у Канаді. А практична підготовка до конкретних робочих сценаріїв.

Ідеальний рівень англійської для роботи за кордоном - не той, який красиво виглядає в резюме. Ідеальний рівень - той, який дозволяє Вам виконувати роботу, будувати стосунки з колегами, проходити співбесіди, не мовчати на зустрічах і не втрачати можливості лише через мовний бар’єр.

Для старту багатьом достатньо B1+, якщо роль не вимагає складної комунікації. Для стабільної роботи й розвитку найкращий орієнтир - B2. Для керівних, клієнтських і публічних ролей варто рухатися до C1.

Головне - не чекати моменту, коли англійська стане «ідеальною». Такий момент часто не настає навіть у дуже сильних студентів. Краще чесно визначити свою ціль, зрозуміти розрив між поточним рівнем і потрібним, а потім тренувати саме ті навички, які дадуть найбільший результат.

Бо релокація і робота за кордоном - це не мовний іспит заради красивої оцінки. Це реальне життя, де англійська має не блищати на полиці, а працювати. Як хороший інструмент: в потрібний момент.