Попри війну - 92% компаній працюють, а 87% — інвестують в Україну Опитування Американської торгової палати та Citi Ukraine

Напередодні конференції «Відновлення України» у Гданську, Польща, Американська торгова палата в Україні спільно з Citi Ukraine представляє результати останнього опитування «Ведення бізнесу в Україні в умовах війни». Це опитування, покликане відобразити реалії ведення бізнесу в умовах війни, досліджує, як компанії в Україні долають перебої в роботі, тиск на робочу силу, приймають інвестиційні рішення та планують відновлення під час повномасштабної війни Росії. Опитування також аналізує очікування бізнесу щодо економічних перспектив України, пріоритетів реформ та довгострокового інвестиційного потенціалу.

92% компаній-членів AmCham продовжують повноцінно працювати після понад 4 років повномасштабної війни Росії в Україні, демонструючи надзвичайну стійкість та здатність до адаптації. Майже 70% компаній-членів, які взяли участь в опитуванні, працюють в Україні понад 20 років.

Майже половина компаній, що відповіли (47%), повідомили, що їхні заводи, фабрики, об’єкти, склади або офіси зазнали пошкоджень під час війни. Серед тих, хто зазнав збитків, 46% повністю відремонтували пошкоджене майно, а 39% — провели частковий ремонт. Людські втрати для бізнесу були не менш тяжкими. Половина опитаних компаній (50%) повідомила про випадки поранення співробітників внаслідок війни, а 37% зазначили, що мали випадки загибелі співробітників.

Бізнес залишається тісно пов’язаним із оборонними зусиллями країни. 87% компаній повідомили, що серед їхніх співробітників є особи, які наразі проходять службу в Збройних силах України. Крім того, 60% опитаних підприємств уже працевлаштовують ветеранів.

71% опитаних компаній або вже впровадили комплексні політики та ініціативи з реінтеграції ветеранів (24%), або наразі розробляють їх (20%), або запровадили початкові заходи підтримки (27%) для сприяння поверненню співробітників, демобілізованих зі служби.

Згідно з опитуванням, 87% компаній повідомили, що їхні фінансові показники у другому кварталі 2026 року залишилися незмінними або були кращими, ніж у другому кварталі 2025 року, тоді як лише 13% зазнали погіршення. Порівняно з довоєнним рівнем 2021 року майже дві третини респондентів (63%) повідомили, що їхні фінансові показники залишилися стабільними або покращилися. Водночас 37% зазначили, що їхні показники залишаються нижчими за довоєнний рівень.

Бізнес-оптимізм також відображається в інвестиційних планах. Більше восьми з десяти компаній (87%) повідомили, що їхні заплановані інвестиції в Україні на 2026 рік або залишаться незмінними (54%), або збільшаться (33%) порівняно з 2025 роком.

«Цей звіт наочно демонструє те, що ми щодня спостерігаємо на місцях: надзвичайну стійкість, здатність до адаптації та непохитну рішучість бізнес-спільноти України. Незважаючи на виклики, пов’язані з триваючою війною, компанії не просто виживають — вони ефективно управляють ризиками, адаптують свою діяльність та дивляться в майбутнє. У Citi ми пишаємося тим, що стоїмо пліч-о-пліч з українським бізнесом у ці безпрецедентні часи, доводячи, що економічна структура країни залишається міцною, глибоко інтегрованою у світові ринки та готовою до майбутнього відновлення», — прокоментував Александр МакУортер, заступник голови правління AmCham Ukraine, керівник Citi в Україні.

Безпека та захист співробітників стали головним викликом для бізнесу, про що зазначили 82% респондентів. Наступними за важливістю стали виклики, пов’язані з призовом та резервуванням співробітників (71%), а також постійна загроза, яку становлять ракетні атаки Росії на критичну інфраструктуру та бізнес-активи (63%). Компанії також визначили здоров’я та психічне благополуччя співробітників (50%) та здатність залучати й утримувати найкращих фахівців (44%) серед своїх ключових бізнес-викликів.

Компанії й надалі стикаються зі значними викликами, пов’язаними з кадрами, серед яких найгострішими є безпека співробітників (77%) та призов співробітників до збройних сил (68%).

Незважаючи на постійні кадрові обмеження, більшість компаній продовжують надавати пріоритет розвитку місцевих талантів. Майже дві третини респондентів (63%) зазначили, що наразі не розглядають можливість найму співробітників-іноземців для задоволення кадрових потреб в Україні. Ще 25% залишаються не визначилися, тоді як лише 12% активно розглядають можливість найму іноземних співробітників.

Майже половина респондентів (44%) описують свій поточний підхід до ведення діяльності як «обережну стабільність», тоді як 23% прагнуть до вибіркового розширення, а 12% повідомляють про агресивні плани зростання та інвестицій. Ще 12% залишаються в режимі кризового управління, а 9% позиціонують Україну як майбутній регіональний центр зростання.

Що стосується перспектив, 80% компаній очікують, що бізнес-клімат в Україні залишатиметься в режимі виживання/стійкості до кінця 2026 року. Лише 12% очікують на швидке відновлення, тоді як 3% прогнозують фазу стабільного зростання.

Респонденти також залишаються обережними щодо геополітичних перспектив: 68% вважають, що укладення перемир’я або угоди про стійкий мир у 2026 році малоймовірне, тоді як 32% вважають це можливим.

На запитання, які кроки має вжити український уряд для суттєвої підтримки бізнесу у 2026 році, чотири з п’яти компаній (80%) назвали головним пріоритетом забезпечення верховенства права, боротьбу з корупцією та впровадження реальної й ефективної судової реформи. Більше половини (55%) закликали до зміцнення національної безпеки та оборони, а також до розмінування території України, тоді як 44% наголосили на необхідності забезпечення передбачуваності та стабільності податкового законодавства.

«Компанії, які працюють в Україні вже десятиліттями, не відступають; вони дивляться вперед. Незважаючи на жорстокі атаки Росії, бізнес залишається твердо відданим Україні — 92% працюють у повному обсязі, а 87% продовжують інвестувати або збільшують інвестиції. Послання від бізнесу чітке: щоб прискорити відновлення та зростання, Україна має забезпечити міцнішу верховенство права, покращену безпеку та передбачувану податкову політику», — зазначив Енді Хандер, президент Американської торгової палати в Україні.

Відновлення України. На запитання, що найкраще характеризує погляд компаній на Україну у 2026 році, майже половина респондентів (45%) охарактеризували країну як стійкий, але непередбачуваний ринок. Водночас 21% вважають Україну одним із найперспективніших ринків Європи з точки зору майбутнього зростання, тоді як 18% розглядають її насамперед як ринок виживання з високим рівнем ризику, а 16% — як ринок, що готується до відновлення.

Щодо термінів економічного відновлення, половина респондентів (50%) очікує, що воно стане чітко помітним протягом 2–3 років після закінчення війни. Ще 18% вважають, що поступове відновлення вже триває, тоді як 16% бачать 2026–2027 роки як потенційний переломний момент для зростання, а 16% вважають, що відновлення ще не розпочалося.

Бізнес-спільнота визначила оборонну та військову техніку (78%) та інфраструктуру й будівництво (71%) як сектори, що, найімовірніше, стануть рушійною силою післявоєнного відновлення України; за ними йдуть енергетика та децентралізоване енергопостачання (50%) та сільське господарство й харчова промисловість (45%). ІТ та цифрова економіка (23%), а також виробництво та промисловість (20%) також були відзначені як важливі чинники майбутнього зростання.

Респонденти вбачають привабливість України для існуючих та потенційних інвесторів насамперед у її довгостроковому потенціалі зростання. Найпотужнішими рушіями інвестицій були визначені можливості масштабної реконструкції та післявоєнне економічне відновлення (76%), за якими йдуть шлях України до вступу в ЄС та інтеграція в європейський ринок (49%). Потенціал зростання сектору оборони та військових технологій також був названий ключовим фактором привабливості 39% респондентів.

Водночас підприємства визначили кілька суттєвих перешкод для участі у заходах з відновлення. Найчастіше згадуваними проблемами були безпека об’єктів відновлення (56%), обмежена інформація та прозорість щодо проєктів (55%), а також нечітка правова та тендерна база (55%).

112 керівників компаній-членів AmCham, що представляють різні галузі, взяли участь в опитуванні, яке проводилося з 21 травня по 16 червня 2026 року. 69% респондентів — генеральні директори.

ДЕТАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ДОСТУПНІ ТУТ.

Про AmCham Ukraine:

Американська торгова палата — найвпливовіша міжнародна бізнес-асоціація в Україні, яка з 1992 року обслуговує 600 членів у країні, об’єднуючи голоси американських, міжнародних та українських компаній, що інвестували в Україну понад 50 млрд доларів і залишаються відданими цій країні.

https://chamber.ua/

Про Citi Ukraine:

Citi Ukraine (АТ «Citibank») працює в країні понад 25 років, обслуговуючи транснаціональні компанії, великі українські корпорації, деякі підприємства державного сектору та середніх клієнтів. Citi Ukraine пропонує повний спектр послуг з управління грошовими коштами та ліквідністю, торговельні та фінансові послуги, казначейські послуги, корпоративні фінанси та кредитування, послуги з цінних паперів та послуги емітентам. У 2020 році АТ «Citibank» отримало найвищий кредитний рейтинг AAA за національною шкалою від рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг» та було визнано «Найкращим корпоративним/інституційним цифровим банком в Україні» за версією Global Finance World’s Best Digital Bank Awards 2020, а також «Лідером ринку в Україні» за результатами опитування Euromoney Cash Management Survey 2020 серед корпоративних клієнтів.

https://www.citibank.com/icg/sa/emea/ukraine/english/