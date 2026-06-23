Комплекс "Сирецькі сади" повністю введено в експлуатацію

18 червня 2026 року Державна інспекція архітектури та містобудування України видала офіційний сертифікат серії ІУ123260610497, який підтверджує завершення будівництва та готовність до експлуатації останнього будинку №10 комплексу квартальної забудови "Сирецькі сади", розташованого в м. Києві на вул. Івана Виговського 10Д.

Основні характеристики будинку №10

Загальна площа будівлі - 32292.8 м2

Кількість поверхів - 16, 20, 22, 24

Загальна кількість квартир - 449

Загальна площа квартир у будинку - 24106.1 м2

Площа вбудовано-прибудованих приміщень - 1865.7 м2

"Сирецькі сади" - масштабний житловий комплекс комфорт-класу від компанії "Інтергал-Буд", розташований у Подільському районі Києва на вул. Івана Виговського. Реалізується у форматі "місто в місті" з власною інфраструктурою, озелененими дворами та зонами відпочинку. Комплекс складається з 10 будинків висотою від 12 до 24 поверхів, зведених за монолітно-каркасною технологією. На території функціонують різноманітні об’єкти інфраструктури, нова сучасна школа з футбольним полем, різновікові дитячі та спортивні майданчики.

Особливість комплексу – великі зелені зони для прогулянок і відпочинку, а також фруктові сади.



Уже найближчим часом "Інтергал-Буд" планує розпочати реалізацію нового масштабного житлового комплексу "Нові Сирецькі сади", який стане логічним продовженням розвитку території. Проєкт передбачає сучасну архітектурну концепцію, багаторівневий наземний та підземний паркінги, торгово-розважальний центр, нові громадські простори, об’єкти соціальної та комерційної інфраструктури. Новий комплекс сформує повноцінне міське середовище, де все необхідне для комфортного життя буде доступне в межах пішої доступності.