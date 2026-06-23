Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:26 23.06.2026

Комплекс "Сирецькі сади" повністю введено в експлуатацію

2 хв читати
Комплекс "Сирецькі сади" повністю введено в експлуатацію

18 червня 2026 року Державна інспекція архітектури та містобудування України видала офіційний сертифікат серії ІУ123260610497, який підтверджує завершення будівництва та готовність до експлуатації останнього будинку №10 комплексу квартальної забудови "Сирецькі сади", розташованого в м. Києві на вул. Івана Виговського 10Д.

Основні характеристики будинку №10
Загальна площа будівлі - 32292.8 м2
Кількість поверхів - 16, 20, 22, 24
Загальна кількість квартир - 449
Загальна площа квартир у будинку - 24106.1 м2
Площа вбудовано-прибудованих приміщень - 1865.7 м2

"Сирецькі сади" - масштабний житловий комплекс комфорт-класу від компанії "Інтергал-Буд", розташований у Подільському районі Києва на вул. Івана Виговського. Реалізується у форматі "місто в місті" з власною інфраструктурою, озелененими дворами та зонами відпочинку. Комплекс складається з 10 будинків висотою від 12 до 24 поверхів, зведених за монолітно-каркасною технологією. На території функціонують різноманітні об’єкти інфраструктури, нова сучасна школа з футбольним полем, різновікові дитячі та спортивні майданчики.
Особливість комплексу – великі зелені зони для прогулянок і відпочинку, а також фруктові сади.

Уже найближчим часом "Інтергал-Буд" планує розпочати реалізацію нового масштабного житлового комплексу "Нові Сирецькі сади", який стане логічним продовженням розвитку території. Проєкт передбачає сучасну архітектурну концепцію, багаторівневий наземний та підземний паркінги, торгово-розважальний центр, нові громадські простори, об’єкти соціальної та комерційної інфраструктури. Новий комплекс сформує повноцінне міське середовище, де все необхідне для комфортного життя буде доступне в межах пішої доступності.

Теги: #інтергал_буд #сирецькі_сади

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:23 19.06.2026
Зміни умов "єОселі" зроблять програму доступнішою для сімей - експерт

Зміни умов "єОселі" зроблять програму доступнішою для сімей - експерт

13:08 16.06.2026
"Інтергал-Буд" на Forbes Development 2026: "Ринок потребує передбачуваних правил"

"Інтергал-Буд" на Forbes Development 2026: "Ринок потребує передбачуваних правил"

11:05 01.06.2026
"Інтергал-Буд" запускає pre-sale Kaskad Residence - нового кварталу на лівому березі Києва

"Інтергал-Буд" запускає pre-sale Kaskad Residence - нового кварталу на лівому березі Києва

10:40 27.05.2026
Будинок №2 ЖК Polar Park акредитовано у держпрограмі "єОселя"

Будинок №2 ЖК Polar Park акредитовано у держпрограмі "єОселя"

12:00 07.05.2026
"Інтергал-Буд" - №2 серед забудовників України за кількістю зданих квартир під час війни

"Інтергал-Буд" - №2 серед забудовників України за кількістю зданих квартир під час війни

11:30 01.05.2026
"Інтергал-Буд" очолив рейтинг кращих девелоперів України від Ukrainian Business Award

"Інтергал-Буд" очолив рейтинг кращих девелоперів України від Ukrainian Business Award

12:25 27.04.2026
Частка європланувань у структурі попиту на первинному ринку житла Києва зросла до 60% - дослідження

Частка європланувань у структурі попиту на первинному ринку житла Києва зросла до 60% - дослідження

13:41 16.04.2026
Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений ЖК "Сирецькі сади"

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений ЖК "Сирецькі сади"

10:46 03.04.2026
"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію будинок в ЖК "Теремки"

"Інтергал-Буд" ввів в експлуатацію будинок в ЖК "Теремки"

10:28 09.03.2026
"Інтергал-Буд" у трійці лідерів-забудовників столичного регіону

"Інтергал-Буд" у трійці лідерів-забудовників столичного регіону

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

Англійська для IT: чому сильного коду вже замало

Фабрика майбутнього: як у Польщі виробляють жувальну гумку для понад 40 країн світу

Поки ринок говорить про AI, більшість українських ритейлерів керують каталогом в Excel - дослідження HootCore

HOTTEA популяризує культуру правильного чаювання та чайні традиції в Україні

Скільки коштує бізнесу слабка англійська команди

HR Days 2026: 23–24 липня у Києві відбудеться один із найбільших форумів для HR-лідерів та керівників бізнесу

Галузеві виклики 2026: деревообробники, бізнес та влада обговорили ключові питання розвитку ринку деревини

“Це висока оцінка нашої стійкості та розвитку”, – засновник UPG Володимир Петренко про нагородження премією "УП 100. Бізнес"

«Укрнафта» та «ОТП Банк» оголосили про стратегічне партнерство

Курси валют різних банків тепер у застосунку ПУМБ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА