Фабрика майбутнього: як у Польщі виробляють жувальну гумку для понад 40 країн світу

Щодня мільйони людей у різних країнах світу купують жувальну гумку Orbit® та Airwaves®. Проте мало хто знає, що значна частина цієї продукції виготовляється на одному підприємстві. Фабрика Mars у польському місті Познань, яка почала виробництво продукції 30 років тому, сьогодні є найбільшим виробництвом жувальної гумки компанії в Європі та другим за масштабом у світі.

У 2025 році підприємство випустило аж 33 мільярди подушечок жувальної гумки. Це еквівалентно приблизно 5 мільйонам одиниць щогодини або понад 1300 щосекунди, тобто цього достатньо, щоб кожна людина на планеті отримала кілька подушечок.

Сьогодні підприємство вважають одним із прикладів "фабрики майбутнього", де поєднуються автоматизація, інноваційні технології та сталі виробничі практики.

Україна серед найбільших ринків

Саме на цій фабриці виробляється 100% жувальної гумки Orbit® та Airwaves®, представленої на українському ринку. Загалом продукція підприємства експортується до понад 40 країн світу, а Україна входить до шістки найбільших ринків за обсягами її споживання. Станом на 2026 рік обсяг споживання продукції в Україні сягнув 1,7 тисячі тонн, що становить 3,4% від загального обсягу виробництва підприємства.

Через колосальні обсяги робота на підприємстві триває майже безперервно – 24 години на добу шість днів на тиждень. Виробничі процеси підтримують роботи, коботи та автономні транспортні системи, які щодня долають десятки кілометрів усередині комплексу. Саме фабрика в Познані стала першим підприємством Mars у світі, де почали використовувати автономні транспортні візки для внутрішньої логістики.

Попри високий рівень автоматизації, ключовим пріоритетом залишається якість продукції. Щодня жувальна гумка проходить оцінювання спеціальними сенсорними панелями. За стабільність смаку відповідає команда з 27 експертів, які перевіряють продукцію на всіх етапах виробництва – від класичних м’ятних до фруктових смаків.

Особливість фабрики також у тому, що багато вдосконалень виробничих процесів народжуються безпосередньо всередині команди. Співробітники можуть пропонувати власні рішення та брати участь у розвитку підприємства, а частина впроваджених ідей була ініційована саме працівниками фабрики.

Інновації та сталі практики

Сьогодні фабрика повністю працює на електроенергії з відновлюваних джерел. Частину теплової енергії підприємство отримує безпосередньо з виробничих процесів, що дозволяє ефективніше використовувати ресурси.

Також на підприємстві впроваджують рішення для скорочення вуглецевого сліду. Зокрема, перенесення складу ближче до виробничого майданчика та використання електричного транспорту допомагають щороку скорочувати викиди приблизно на 220 тонн CO₂.

Інвестиції в розвиток тривають, адже у найближчі роки Mars планує спрямувати ще 26 мільйонів доларів США (приблизно 108 мільйонів злотих) на модернізацію фабрики. Кошти підуть на будівництво нового автономного складу, подальші проєкти з декарбонізації виробництва та оновлення пакувальних ліній для переходу на повністю придатну до переробки упаковку.

"Сьогодні ми є одним із ключових виробничих майданчиків глобального бізнесу Mars у категорії снеків, а наша продукція щодня потрапляє до мільйонів споживачів. Водночас ми продовжуємо інвестувати в модернізацію. Наша мета – створювати фабрику майбутнього, де співробітники отримують підтримку та можливості для зростання. Саме тому ми робимо ставку на автоматизацію, сталий розвиток і нові технології", – зазначає Гжегож Ковальчевський, директор фабрики Mars у Познані.

Історія підприємства демонструє, як сучасне виробництво може поєднувати масштаб, технології та відповідальне ставлення до довкілля. Адже саме інвестиції в автоматизацію, енергоефективність та скорочення викидів сьогодні формують стандарти, за якими працюватиме харчова промисловість завтра.