Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:10 22.06.2026

Поки ринок говорить про AI, більшість українських ритейлерів керують каталогом в Excel - дослідження HootCore

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Незважаючи на активні розмови про автоматизацію та AI в ритейлі, управління товарним каталогом у значної частини українських компаній досі відбувається вручну - через Excel, Google Таблиці та PDF-файли від постачальників. Цей розрив стає очевидним у прямій розмові з командами: компанії розуміють, що потрібна автоматизація, але операційна реальність поки що інша.

Такі спостереження робить команда HootCore (hootcore.io) - рішення, яке допомагає ритейлерам та інтернет-магазинам перейти від ручного ведення каталогу до єдиної системи, яка автоматично оновлює дані про товари на всіх каналах продажу.

Чому Excel і 1С не вирішують задачу каталогу товарів 

Технічна причина цього - структурна. Облікові ERP-системи, поширені на українському ринку, створені для обліку: залишків, цін, руху товару між складами. Вони не зберігають медіафайли, не адаптують контент під формати різних каналів продажу і не підтримують одночасну роботу кількох людей з картками товарів. Excel вирішує ці завдання тимчасово до моменту, коли кількість SKU, постачальників або каналів продажу перевищує можливості ручного контролю.

«Облікові системи й Excel не призначені для управління контентом товару, і це не недолік цих систем, а інша задача. За нашими спостереженнями під час демонстрацій продукту, переважна більшість українських ритейлерів досі веде облік товарного асортименту в Excel або Google Таблицях, частина працює через облікову систему як основний інструмент, а деякі компанії взагалі не мають окремого рішення для управління каталогом. 

Проблема виникає, коли компанія намагається закрити каталожні процеси інструментами, створеними для обліку - на певному етапі зростання кожен новий канал продажу чи постачальник додає ще один шар ручної роботи, який система не може автоматизувати», - Анатолій Даньков, CTO HootCore.

Введення і виведення товарів з асортименту як щоденна ручна робота

Серед типових задач, які компанії намагаються вирішити: введення нових товарів в асортимент і виведення застарілих позицій, оновлення цін і характеристик одночасно на кількох каналах продажу, підготовка каталогу для виходу на нові маркетплейси.

Окремий висновок стосується самої термінології. Під час розмов з представниками ритейлу HootCore неодноразово стикалась із ситуацією, коли категорію PIM (Product Information Management) плутають із CRM або сприймають як частину облікової системи. Це не просто термінологічна неточність, вона відображає відсутність на ринку чіткого розуміння, яка система за яку частину роботи з товаром відповідає. У результаті компанії, які вже стикаються з проблемами каталогу, не завжди знають, який тип рішення їм потрібен, і продовжують компенсувати прогалини ручною працею команди.

Чим цей розрив загрожує бізнесу

За даними HootCore, 54% покупців на українському ринку відмовились від покупки через неузгоджені дані про товар між каналами, а 71% повернули товар, тому що він не відповідав опису онлайн. На ринку де конкуренція за увагу покупця на маркетплейсах і в пошуку зростає щомісяця, цей розрив прямо впливає на продажі. 

Кожен новий товар який довше готується до публікації через оновлення картки товару вручну - це втрачений час на ринку. Кожна неузгодженість між каналами - це ризик помилки в ціні, характеристиці чи описі, яку побачить покупець.

Окрема проблема виникає там, де з товарними даними працює не одна людина, а кілька: закупівельники, контент-менеджери, категорійні менеджери. У таблицях і файлах немає чіткого процесу: хто вносить дані, хто перевіряє, хто публікує. Це призводить до дублікатів, версій які розходяться між людьми, і ситуацій коли ніхто не може сказати напевно яка версія картки товару є актуальною.

Компанії, які переходять від ручного управління каталогом до автоматизованої системи, отримують швидший вихід нових товарів на ринок, менше помилок у даних та готовність до масштабування без пропорційного зростання команди.

Про HootCore

HootCore - українська платформа для управління товарними даними, замовленнями та контентом для ритейлу та інтернет-торгівлі. Платформа автоматизує роботу з каталогами для команд, що продають через кілька каналів одночасно. Розробник - компанія IT Hoot.

Контакт: [email protected] Сайт: hootcore.io

 

Теги: #ai #hootcore #ритейл

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