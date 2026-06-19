HR Days 2026: 23–24 липня у Києві відбудеться один із найбільших форумів для HR-лідерів та керівників бізнесу

23–24 липня 2026 року в Києві відбудеться HR Days 2026 — один із найбільших професійних форумів України для HR-директорів, CEO, керівників компаній та експертів з управління людьми.

Уже 22-й рік поспіль HR Days об’єднує професійну спільноту для обговорення найактуальніших викликів, які сьогодні стоять перед бізнесом та командами.

Тема форуму цього року — «Культура підтримки і сенсів у дії».

Протягом двох днів понад 500 учасників та більш ніж 80 спікерів обговорюватимуть питання лідерства, трансформації організацій, розвитку корпоративної культури, HR-технологій, продуктивності команд, залученості співробітників та майбутнього роботи.

Серед спікерів — керівники та HR-лідери таких компаній, як МХП, Mars Ukraine, Укрзалізниця, ROSHEN, Нова Пошта, ПриватБанк, INGO, COMFY, Прозоро, ВУСО, АрселорМіттал Кривий Ріг, KNESS та інших компаній-лідерів українського ринку, які сьогодні формують практику управління людським ресурсом в Україні.

У програмі форуму:

• понад 80 практичних кейсів та виступів;

• 4 паралельні тематичні потоки;

• панельні дискусії за участю CEO та HRD провідних компаній;

• обговорення реальних кейсів трансформацій, розвитку культури та управління змінами;

• сучасні рішення у сфері HR Tech та цифровізації;

• можливості для професійного нетворкінгу та обміну досвідом.

Відкриватиме форум стратегічна дискусія «Люди як стратегія: які рішення змінюють бізнес сьогодні?» за участю керівників компаній-лідерів українського ринку.

Учасники зможуть обрати найбільш актуальні для себе теми серед чотирьох паралельних потоків програми, а також долучитися до професійного нетворкінгу та обміну досвідом із колегами з різних галузей.

HR Days традиційно збирає представників найбільших роботодавців країни та є майданчиком для обговорення рішень, які визначають ефективність, стійкість і конкурентоспроможність організацій.

Інтерфакс-Україна — офіційний інформаційний партнер форуму.

Ознайомитися з програмою та спікерами форуму, а також зареєструватися для участі можна на сайті:

https://hr-days.com