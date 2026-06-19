Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:15 19.06.2026

Галузеві виклики 2026: деревообробники, бізнес та влада обговорили ключові питання розвитку ринку деревини

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Галузеві виклики 2026: деревообробники, бізнес та влада обговорили ключові питання розвитку ринку деревини

18 червня в Ужгороді відбувся круглий стіл «Галузеві виклики 2026 року: очікування бізнесу та держави», організований ТОВ «Українська торгова платформа» спільно з Асоціацією деревообробних підприємств України.

Захід об’єднав представників деревообробних підприємств, експертного середовища, профільних асоціацій та учасників ринку деревини для відкритого обговорення актуальних викликів і перспектив розвитку галузі.

У центрі уваги учасників були питання державної політики у сфері лісового господарства, фінансових інструментів підтримки бізнесу, удосконалення механізмів реалізації необробленої деревини, законодавчих ініціатив та подальшої інтеграції української деревообробної галузі до європейського економічного простору.

Особливу увагу під час дискусії було приділено необхідності подальшого формування передбачуваних та прозорих правил роботи ринку, забезпеченню стабільного доступу підприємств до сировини, а також розвитку інструментів, які сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності українських виробників на міжнародних ринках.

Учасники заходу відзначили важливість регулярного діалогу між бізнесом та державою як ключової передумови для подальшого розвитку деревообробної галузі, залучення інвестицій та створення нових виробничих потужностей.

Голова Асоціації деревообробних підприємств України Павло Васильєв наголосив, що сьогодні галузь потребує не лише якісних рішень, а й постійної комунікації між усіма учасниками ринку.

  • Деревообробна галузь залишається одним із важливих секторів української економіки, який навіть в умовах війни продовжує працювати, інвестувати та створювати робочі місця. Саме тому надзвичайно важливо, щоб бізнес і держава перебували в постійному діалозі та спільно напрацьовували рішення щодо ключових викликів ринку. Сьогоднішня зустріч вкотре підтвердила готовність учасників галузі до конструктивної співпраці, а також показала високий рівень зацікавленості бізнесу у формуванні прозорих та зрозумілих правил роботи ринку деревини, – зазначив Павло Васильєв.

За його словами, проведення таких заходів є важливим інструментом консолідації професійної спільноти та дозволяє оперативно реагувати на зміни, які відбуваються як всередині країни, так і на міжнародних ринках.

За результатами круглого столу учасники окреслили низку пріоритетних напрямів подальшої роботи та домовилися продовжити фаховий діалог щодо розвитку ринку деревини, удосконалення галузевого регулювання та розширення можливостей для українських деревообробних підприємств.

Асоціація деревообробних підприємств України й надалі виступатиме майданчиком для об’єднання бізнесу, експертного середовища та органів влади задля формування ефективних рішень, спрямованих на сталий розвиток деревообробної галузі України.

 

Теги: #українська_торгова_платформа #асоціація_деревообробних_підприємств_україни

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