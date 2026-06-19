Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
08:52 19.06.2026

Опитування показало розподіл симпатій українців серед основних політичних сил

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Опитування показало розподіл симпатій українців серед основних політичних сил

Трійка лідерів на виборах до Ради: більшість українців, які визначилися зі своїми кандидатами, готові проголосувати за "Європейську солідарність", партію Зеленського та партію Залужного, повідомляється на сайті "Ділової столиці".

Про це свідчать результати опитування "Соціально-політичні настрої українців (червень 2026)", проведеного New Image Marketing Group спільно з "Діловою столицею".

Перше місце займає партія п'ятого президента Петра Порошенка, її підтримало б 16,5% опитаних серед тих, хто вже визначився з вибором і готовий брати участь у парламентських виборах.

Друге-третє місця ділять партія чинного глави держави Володимира Зеленського та політична сила Валерія Залужного — обидві по 15,9% голосів.

Партію глави Офісу президента Кирила Буданова готові підтримати 12,7% респондентів.

За партію "Азов" проголосують 6,2% опитаних.

"Батьківщина" Юлії Тимошенко має підтримку 6,1% респондентів.

Решта має менше 5%:

  • "Свобода" Олега Тягнибока — 4,8%;
  • партія Дмитра Разумкова — 4,7%;
  • партія Третя штурмова (Андрій Білецький) — 3,6%;
  • партія Сергія Притули — 2,5%;
  • "За майбутнє" (Ігор Палиця) — 1,8%;
  • "Голос" (Кіра Рудик, Ярослав Железняк) — 1,8%;
  • партія Терехова-Кіма — 1,7%;
  • партія Олександра Усика — 1,4%;
  • партія Олексія Арестовича — 1,3%;
  • Радикальна партія Олега Ляшка — 0,8%;
  • Інша — 2,3%.

Нижче наведено таблицю, в якій можна порівняти рівень підтримки не тільки серед тих, хто визначився, але й серед усіх респондентів.

Опитування за інтерактивною структурованою анкетою проводили 12-15 червня на території України (крім тимчасово окупованих частин Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської областей і Криму). У ньому взяли участь усього 800 інтернет-користувачів (серед них — 497, які визначилися з вибором) віком від 18 років. Статистична похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 3,54%. 

Теги: #європейська_солідарність #опитування #залужний #зеленський

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