Опитування показало розподіл симпатій українців серед основних політичних сил
Трійка лідерів на виборах до Ради: більшість українців, які визначилися зі своїми кандидатами, готові проголосувати за "Європейську солідарність", партію Зеленського та партію Залужного, повідомляється на сайті "Ділової столиці".
Про це свідчать результати опитування "Соціально-політичні настрої українців (червень 2026)", проведеного New Image Marketing Group спільно з "Діловою столицею".
Перше місце займає партія п'ятого президента Петра Порошенка, її підтримало б 16,5% опитаних серед тих, хто вже визначився з вибором і готовий брати участь у парламентських виборах.
Друге-третє місця ділять партія чинного глави держави Володимира Зеленського та політична сила Валерія Залужного — обидві по 15,9% голосів.
Партію глави Офісу президента Кирила Буданова готові підтримати 12,7% респондентів.
За партію "Азов" проголосують 6,2% опитаних.
"Батьківщина" Юлії Тимошенко має підтримку 6,1% респондентів.
Решта має менше 5%:
- "Свобода" Олега Тягнибока — 4,8%;
- партія Дмитра Разумкова — 4,7%;
- партія Третя штурмова (Андрій Білецький) — 3,6%;
- партія Сергія Притули — 2,5%;
- "За майбутнє" (Ігор Палиця) — 1,8%;
- "Голос" (Кіра Рудик, Ярослав Железняк) — 1,8%;
- партія Терехова-Кіма — 1,7%;
- партія Олександра Усика — 1,4%;
- партія Олексія Арестовича — 1,3%;
- Радикальна партія Олега Ляшка — 0,8%;
- Інша — 2,3%.
Нижче наведено таблицю, в якій можна порівняти рівень підтримки не тільки серед тих, хто визначився, але й серед усіх респондентів.
Опитування за інтерактивною структурованою анкетою проводили 12-15 червня на території України (крім тимчасово окупованих частин Донецької, Запорізької, Луганської, Херсонської областей і Криму). У ньому взяли участь усього 800 інтернет-користувачів (серед них — 497, які визначилися з вибором) віком від 18 років. Статистична похибка з ймовірністю 0,95 не перевищує 3,54%.