“Це висока оцінка нашої стійкості та розвитку”, – засновник UPG Володимир Петренко про нагородження премією "УП 100. Бізнес"

Засновник та власник групи компаній UPG Володимир Петренко став лауреатом премії "УП 100. Бізнес" у категорії "Енергетика". Премія відзначає представників приватного бізнесу за розвиток української економіки та стійкості бізнес-середовища.

Церемонія нагородження відбулася 17 червня у Києві. Оцінювання номінантів здійснювалося за кількома ключовими критеріями: рентабельність бізнесу, створення та підтримка робочих місць, доброчесність, відповідність стандартам ESG, а також операційна стійкість компанії.

"Для нашої компанії – це визнання правильного курсу та висока оцінка стійкості й розвитку всієї команди UPG. Результат підтверджує правильність обраної нами стратегії — відновлювати паливну інфраструктуру, створювати робочі місця та відкривати нові локації по всій Україні. Ця нагорода свідчить, що ми рухаємося в правильному напрямку", — зазначив засновник UPG Володимир Петренко.

Володимир Петренко заснував компанію "Укрпалетсистем" у 2003 році, а у 2007-му відкрив першу автозаправну станцію UPG. За понад два десятиліття компанія стала одним із найбільших операторів паливного ринку України та закріпилася серед провідних приватних бізнесів країни. Сьогодні UPG працює у 21 області, забезпечує роботою понад 7 тисяч працівників, здійснює прямі поставки нафтопродуктів із європейських заводів та має розвинену логістичну інфраструктуру.

З вересня 2025 року компанія реалізує масштабний проєкт з відновлення паливної інфраструктури, повертаючи до роботи АЗК, які раніше працювали під брендами ANP та Avias. За понад вісім місяців мережа зросла більш ніж ушестеро і наразі налічує понад 420 працюючих АЗК. За минулий рік компанія сплатила понад 19 млрд грн податків і входить до десятки найбільших приватних платників податків країни.

Лауреатами премії "УП 100. Бізнес" стали сто представників українського приватного бізнесу. Фінальний список лауреатів визначало незалежне експертне журі. До його складу увійшли виконавчий директор від України в МВФ Владислав Рашкован, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко, очільниця KSE Institute Наталія Шаповал, колишній міністр економіки України Айварас Абромавичус, президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков та інші представники експертного середовища.