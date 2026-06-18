Курси валют різних банків тепер у застосунку ПУМБ

ПУМБ продовжує розвивати цифрові сервіси у мобільному застосунку та запускає нову послугу для клієнтів – «Курси банків». Відтепер користувачі можуть переглядати курси валют інших банків безпосередньо в застосунку ПУМБ та швидше ухвалювати фінансові рішення.

Новий сервіс дозволяє в одному місці отримати актуальну інформацію про валютний ринок без необхідності переходити на сторонні сайти чи відкривати застосунки інших банків.

Тепер достатньо кількох кліків у застосунку ПУМБ, щоб порівняти курси валют та оцінити поточну ситуацію на ринку.

Уся необхідна інформація – в одному екрані

У сервісі «Курси банків» доступна інформація про:

– курси валют для USD та EUR;

– курси ТОП-5 банків України;

– офіційний курс НБУ;

– дату та час останнього оновлення даних;

– джерело інформації – kurs.com.ua.

Завдяки цьому клієнти можуть швидко порівнювати пропозиції різних банків та орієнтуватися в поточній ринковій ситуації.

Де знайти новий сервіс

Нова послуга доступна у застосунку ПУМБ у розділах:

– «Платежі»;

– «Валютний простір».

Після переходу відкривається екран «Курси в застосунках банків», де зібрана актуальна інформація щодо валютних курсів на ринку.

Більше зручності для клієнтів

ПУМБ продовжує розвивати валютний функціонал застосунку, щоб клієнти могли отримувати максимум корисної інформації та сервісів в одному місці.

Тепер курси інших банків доступні прямо в ПУМБ.

Без пошуку. Без переходів. Без зайвих вкладок.

Просто відкрийте застосунок – і вся необхідна інформація вже під рукою.

ПУМБ – банк, тільки вигідний!