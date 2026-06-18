Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
13:50 18.06.2026

Курси валют різних банків тепер у застосунку ПУМБ

2 хв читати

ПУМБ продовжує розвивати цифрові сервіси у мобільному застосунку та запускає нову послугу для клієнтів –  «Курси банків». Відтепер користувачі можуть переглядати курси валют інших банків безпосередньо в застосунку ПУМБ та швидше ухвалювати фінансові рішення.

Новий сервіс дозволяє в одному місці отримати актуальну інформацію про валютний ринок без необхідності переходити на сторонні сайти чи відкривати застосунки інших банків.

Тепер достатньо кількох кліків у застосунку ПУМБ, щоб порівняти курси валют та оцінити поточну ситуацію на ринку.

Уся необхідна інформація – в одному екрані

У сервісі «Курси банків» доступна інформація про:

– курси валют для USD та EUR;
– курси ТОП-5 банків України;
– офіційний курс НБУ;
– дату та час останнього оновлення даних;
– джерело інформації – kurs.com.ua.

Завдяки цьому клієнти можуть швидко порівнювати пропозиції різних банків та орієнтуватися в поточній ринковій ситуації.

Де знайти новий сервіс

Нова послуга доступна у застосунку ПУМБ у розділах:

– «Платежі»;
– «Валютний простір».

Після переходу відкривається екран «Курси в застосунках банків», де зібрана актуальна інформація щодо валютних курсів на ринку.

Більше зручності для клієнтів

ПУМБ продовжує розвивати валютний функціонал застосунку, щоб клієнти могли отримувати максимум корисної інформації та сервісів в одному місці.

Тепер курси інших банків доступні прямо в ПУМБ.

Без пошуку. Без переходів. Без зайвих вкладок.

Просто відкрийте застосунок – і вся необхідна інформація вже під рукою.

ПУМБ – банк, тільки вигідний!

Теги: #пумб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:45 11.06.2026
ПУМБ перший в Україні запустив відкритий банкінг для своїх клієнтів

ПУМБ перший в Україні запустив відкритий банкінг для своїх клієнтів

10:57 02.06.2026
ПУМБ зареєстрував власну міжнародну платіжну систему PayHub

ПУМБ зареєстрував власну міжнародну платіжну систему PayHub

12:34 26.05.2026
ПУМБ запустив акцію «Вигідно для ФОП» зі спеціальними умовами

ПУМБ запустив акцію «Вигідно для ФОП» зі спеціальними умовами

19:35 18.05.2026
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін

14:00 05.05.2026
ПУМБ інвестував в створення інклюзивного бізнесу 100 млн грн

ПУМБ інвестував в створення інклюзивного бізнесу 100 млн грн

10:31 07.04.2026
Мобільний застосунок ПУМБ – перший по інноваціям та перший на FinAwards 2026

Мобільний застосунок ПУМБ – перший по інноваціям та перший на FinAwards 2026

11:42 20.11.2025
Онлайн-кредитування від ПУМБ для бізнесу - простий шлях до фінансової підтримки

Онлайн-кредитування від ПУМБ для бізнесу - простий шлях до фінансової підтримки

19:12 12.11.2025
ПУМБ зазнав кібератак у 2024-2025 роках з використанням діпфейків на базі ШІ

ПУМБ зазнав кібератак у 2024-2025 роках з використанням діпфейків на базі ШІ

18:26 06.11.2025
ПУМБ запустив першу в Україні програму вдячності донорам крові!

ПУМБ запустив першу в Україні програму вдячності донорам крові!

14:08 14.09.2025
ПУМБ перший серед українських банків, який отримав одразу дві нагороди Red Dot

ПУМБ перший серед українських банків, який отримав одразу дві нагороди Red Dot

ВАЖЛИВЕ

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Зсув свідомості: сучасна українська драматургія прямує до репертуарів театрів прифронтових міст

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

ОСТАННЄ

ОТП БАНК увійшов у стратегічне партнерство з «Укрнафтою»

3D-сейсміка та штучний інтелект: «Укрнафта» представила нові розробки на міжнародній конференції EAGE 2026

Росіян, які привласнили “Мелітопольську черешню”, засудили до 12 років як воєнних злочинців

Що означає бути BRAVE CFO у 2026 році: підсумки Brave CFO Gathering

Журналісти провели восьмий благодійний концерт у Києві для підтримки Центру дитячої кардіології

Карпатський табір у Яблуниці приймає дітей з прифронтових територій

Бізнес-генератор для українського ринку: Forbes збирає масштабний Форум підприємців у Києві

Бійці 5 окремої штурмової бригади отримали від волонтерів "Української команди" потужний генератор

"Інтергал-Буд" на Forbes Development 2026: "Ринок потребує передбачуваних правил"

Покупці Епіцентру зможуть робити оплату одним дотиком через інноваційну технологію Visa

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА