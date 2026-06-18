Курси валют різних банків тепер у застосунку ПУМБ
ПУМБ продовжує розвивати цифрові сервіси у мобільному застосунку та запускає нову послугу для клієнтів – «Курси банків». Відтепер користувачі можуть переглядати курси валют інших банків безпосередньо в застосунку ПУМБ та швидше ухвалювати фінансові рішення.
Новий сервіс дозволяє в одному місці отримати актуальну інформацію про валютний ринок без необхідності переходити на сторонні сайти чи відкривати застосунки інших банків.
Тепер достатньо кількох кліків у застосунку ПУМБ, щоб порівняти курси валют та оцінити поточну ситуацію на ринку.
Уся необхідна інформація – в одному екрані
У сервісі «Курси банків» доступна інформація про:
– курси валют для USD та EUR;
– курси ТОП-5 банків України;
– офіційний курс НБУ;
– дату та час останнього оновлення даних;
– джерело інформації – kurs.com.ua.
Завдяки цьому клієнти можуть швидко порівнювати пропозиції різних банків та орієнтуватися в поточній ринковій ситуації.
Де знайти новий сервіс
Нова послуга доступна у застосунку ПУМБ у розділах:
– «Платежі»;
– «Валютний простір».
Після переходу відкривається екран «Курси в застосунках банків», де зібрана актуальна інформація щодо валютних курсів на ринку.
Більше зручності для клієнтів
ПУМБ продовжує розвивати валютний функціонал застосунку, щоб клієнти могли отримувати максимум корисної інформації та сервісів в одному місці.
Тепер курси інших банків доступні прямо в ПУМБ.
Без пошуку. Без переходів. Без зайвих вкладок.
Просто відкрийте застосунок – і вся необхідна інформація вже під рукою.
ПУМБ – банк, тільки вигідний!