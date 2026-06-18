ОТП БАНК увійшов у стратегічне партнерство з «Укрнафтою»

АТ «ОТП БАНК» та АТ «Укрнафта» домовилися про партнерство щодо підтримки імпорту нафтопродуктів та реалізації стратегічних проєктів компанії.

Співпраця ОТП Групи в Україні з «Укрнафтою» триває декілька років поспіль. Сторони реалізують спільні програми у сфері фінансування транспорту та спеціалізованої техніки для потреб операційної діяльності.

У квітні 2026 року ОТП БАНК та «Укрнафта» уклали угоду про відкриття кредитного ліміту обсягом 400 млн грн. Цей інструмент розширює фінансову гнучкість компанії та створює додаткові можливості для реалізації операційних завдань.

Цьогоріч ТОВ «ОТП Лізинг» та «Укрнафта» розширили взаємодію й підписали нові договори лізингу для розвитку власного парку техніки, який використовується у логістиці нафтопродуктів.

«Ми високо цінуємо партнерство з «Укрнафтою» та раді підтримувати компанію, яка відіграє важливу роль у забезпеченні енергетичної стійкості України. Для ОТП БАНК фінансування критично важливих секторів економіки залишається одним із пріоритетів, адже саме такі інвестиції сприяють розвитку бізнесу, зміцненню інфраструктури та економічній стійкості країни», – зазначив голова правління АТ «ОТП БАНК» Володимир Мудрий.

Розвиток власної логістики, диверсифікація фінансових інструментів та розширення можливостей міжнародних операцій залишаються одними з ключових напрямів розвитку компанії. Саме тому «Укрнафта» системно розвиває співпрацю з фінансовими установами, залучаючи до співробітництва банки з іноземним капіталом.

«Укрнафта» послідовно зміцнює свої позиції на паливному ринку та розширює можливості для реалізації стратегічних проєктів. Для нас важливо мати доступ до сучасних фінансових інструментів, які дозволяють ефективно управляти ресурсами, розвивати логістику та забезпечувати стабільність постачання. Ми цінуємо партнерство з міжнародними фінансовими установами, які бачать потенціал української економіки та готові підтримувати її розвиток», – зазначив голова Правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

Під час зустрічі 17 червня сторони обговорили подальшу реалізацію стратегічних проєктів компанії. Зокрема, йшлося про розвиток логістичної інфраструктури, транспортних активів та інструменти торгового фінансування для підтримки міжнародних операцій.

ОТП БАНК входить до переліку системно важливих банків, підтримує розвиток українського бізнесу, фінансуючи компанії різного масштабу – від малого та середнього бізнесу до великих корпоративних клієнтів.Серед пріоритетних напрямів кредитування: агробізнес, виробництво, логістика, енергетика та інфраструктурні проєкти. Окрему увагу Банк приділяє кредитуванню енергоефективних рішень та проєктів, спрямованих на посилення енергетичної стійкості бізнесу.