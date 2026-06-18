«Укрнафта» та «ОТП Банк» оголосили про стратегічне партнерство

АТ «Укрнафта» та АТ «ОТП Банк» домовились про партнерство щодо підтримки імпорту нафтопродуктів та реалізації стратегічних проєктів компанії.

За підсумками травня 2026 року «Укрнафта» вкотре стала найбільшим імпортером дизельного пального в Україні. Частка компанії склала 13,4% від загального обсягу імпорту дизельного пального до країни.

Розвиток власної логістики, диверсифікація фінансових інструментів та розширення можливостей міжнародних операцій залишаються одними з ключових напрямів розвитку компанії. Саме тому «Укрнафта» послідовно розширює співпрацю з фінансовими установами, залучаючи до співробітництва банки з іноземним капіталом.

Співпраця компанії з групою ОТП в Україні триває вже кілька років. Сторони реалізують спільні програми у сфері фінансування транспорту та спеціалізованої техніки для потреб операційної діяльності.

У 2026 році «Укрнафта» та «ОТП Лізинг» розширили взаємодію та підписали нові договори лізингу для розвитку власного парку техніки, що використовується у логістиці нафтопродуктів.

Окремим напрямом співпраці є банківське фінансування. У квітні 2026 року «Укрнафта» та «ОТП Банк» уклали угоду про відкриття кредитного ліміту обсягом 400 млн грн. Цей інструмент розширює фінансову гнучкість компанії та створює додаткові можливості для реалізації стратегічних проєктів.

«Укрнафта» послідовно зміцнює свої позиції на паливному ринку та розширює можливості для реалізації стратегічних проєктів. Для нас важливо мати доступ до сучасних фінансових інструментів, які дозволяють ефективно управляти ресурсами, розвивати логістику та забезпечувати стабільність постачання. Ми цінуємо партнерство з міжнародними фінансовими установами, які бачать потенціал української економіки та готові підтримувати її розвиток», — зазначив голова правління АТ «Укрнафта» Богдан Кукура.

«Ми високо цінуємо партнерство з «Укрнафтою» та раді підтримувати компанію, яка відіграє важливу роль у забезпеченні енергетичної стійкості України. Для ОТП Банку фінансування критично важливих секторів економіки залишається одним із пріоритетів, адже саме такі інвестиції сприяють розвитку бізнесу, зміцненню інфраструктури та економічній стійкості країни», — зазначив Голова Правління АТ «ОТП Банк» Володимир Мудрий.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу реалізацію стратегічних проєктів компанії. Зокрема, йшлося про розвиток логістичної інфраструктури, транспортних активів та інструменти торгового фінансування для підтримки міжнародних операцій.

«Укрнафта» продовжує інвестувати у розвиток інфраструктури, логістики та ланцюгів постачання, послідовно зміцнюючи свої позиції як одного з ключових гравців паливного ринку України.

АТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором найбільшої національної мережі АЗК - UKRNAFTA. У 2024 році компанія вступила в управління активами Glusco. У 2025 році завершила угоду з Shell Overseas Investments BV про купівлю мережі Shell в Україні. Загалом оперує майже 700 АЗК.



Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".



Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.



У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.